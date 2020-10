Challenger Parma: Il resoconto di giornata. Mager “questo torneo mi sembra un ATP”. Musetti “”Ho giocato una partita ottima da tutti i punti di vista” (con il programma di domani)

Comincia bene l’avventura di Gianluca Mager agli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Il numero 89 del mondo ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5 7-6(5) in un’ora e 48 minuti di gioco, conquistando il pass per il secondo turno del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma.

Mager parte forte – Un match equilibrato, deciso da pochi punti: “Sapevo che sarebbe stato un incontro molto combattuto. Io arrivavo da 5 sconfitte consecutive al primo turno, lui ha vinto il Challenger di Todi ed è arrivato in finale all’ATP 500 di Kitzbuhel. Il mio obiettivo era esprimere il mio tennis mantenendo la tranquillità nei momenti chiave: ci sono riuscito e sono davvero soddisfatto”. Mager è consapevole che la corsa al titolo del torneo di Parma sarà ricca di insidie: “Visto il livello degli avversari in tabellone, non mi sento tra i favoriti. Questo torneo sembra un ATP, darò il massimo per andare avanti”.

Lorenzi e Baldi al secondo turno – Buona la prima anche per Paolo Lorenzi, che si è imposto sull’indiano Prajnesh Gunneswaran con lo score di 7-6(5) 6-2 in 2 ore e 12 minuti di gioco: “Il primo set ha determinato l’esito del match. Sono contento di aver giocato nel modo giusto i punti importanti e di essermi qualificato per il secondo turno”. Veterano del circuito, Lorenzi ha poi detto la sua sulla situazione del tennis post lockdown: “Si sta cercando un nuovo equilibrio. Non è il tennis di prima, soprattutto per me che adoro giocare davanti a tanto pubblico (a Parma gli spettatori ci sono, ma in numero limitato come da protocollo, ndr); anche i viaggi sono molto più complicati. Spero che nei prossimi mesi si possa tornare alla normalità”. Grande prova del qualificato Filippo Baldi, che ha battuto il giapponese Taro Daniel 5-7 7-6(5) 6-1. Avanti anche il ceco Tomas Machac e il serbo Laslo Djere. Fuori Giulio Zeppieri, eliminato in due set dall’indiano Sumit Nagal.

Lorenzo Musetti chiude il lunedì degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna con una vittoria convincente contro Federico Gaio: 6-3 6-2 il punteggio in 68 minuti di gioco. “Ho giocato una partita ottima da tutti i punti di vista – le parole di Musetti nel dopogara -, ho servito molto bene e ho spinto dall’inizio alla fine. Prestazioni come questa mi danno fiducia, sono orgoglioso di me stesso. In campo sto bene come a Forlì (dove ha conquistato il primo titolo Challenger, ndr), sono contento, qui a Parma mi sento a mio agio”.

I risultati di lunedì 5 ottobre

Primo turno

Filippo Baldi b. Taro Daniel 5-7 7-6(5) 6-1

Gianluca Mager b. Yannick Hanfmann 7-5 7-6(5)

Paolo Lorenzi b. Prajnesh Gunneswaran 7-6(5) 6-2

Tomas Machac b. Juan Pablo Varillas 6-2 6-4

Sumit Nagal b. Giulio Zeppieri 6-4 6-4

Laslo Djere b. Jason Jung 6-2 6-4

Lorenzo Musetti b. Federico Gaio 6-3 6-2

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Thiago Seyboth Wild vs [6] Philipp Kohlschreiber

2. [1] Frances Tiafoe vs Blaz Rola

3. [WC] Marco Cecchinato vs Kamil Majchrzak

4. [4] Federico Delbonis vs Andreas Seppi (non prima ore: 16:00)

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [SE] Denis Istomin vs [Alt] Mitchell Krueger

2. Alexei Popyrin vs [2] Juan Ignacio Londero

3. [5] Salvatore Caruso vs [Q] Hugo Grenier

4. Sander Arends / David Pel vs [3] Jonathan Erlich / Santiago Gonzalez

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Alexandre Muller vs [SE] Maxime Cressy

2. [LL] Juan Pablo Ficovich vs Danilo Petrovic

3. Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Divij Sharan / Jackson Withrow (non prima ore: 12:00)

4. [WC] Federico Gaio / Paolo Lorenzi vs Fernando Romboli / David Vega Hernandez