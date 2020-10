Roland Garros: Il programma di Lunedì 05 Ottobre

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Petra Kvitova vs Shuai Zhang

Grigor Dimitrov vs Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic vs Karen Khachanov

Fiona Ferro vs Sofia Kenin

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Marton Fucsovics vs Andrey Rublev

Ons Jabeur vs Danielle Collins

Pablo Carreno busta vs Daniel Altmaier

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Laura Siegemund vs Paula Badosa

Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

Robert Farah / Juan Sebastian Cabal vs Tim Puetz / Frederik Nielsen

Court 14 – Ore: 11:00

Iga Swiatek / Nicole Melichar vs Demi Schuurs / Kveta Peschke

Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Bruno Soares / Mate Pavic

Harold Mayot vs Hamad Medjedovic

Court 7 – Ore: 10:00

Elizabeth Coleman vs Giulia Morlet

Pia Lovric vs Elsa Jacquemot

Tara Wurth vs Flavie Brugnone

Elsa Jacquemot / Weronika Baszak vs Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro

Maks Kasnikowski / Mans Dahlberg vs Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli

Court 2 – Ore: 10:00

Karlis Ozolins vs Juan Bautista Torres

Linda Fruhvirtova vs Julia Avdeeva

Raphael Collignon vs

Court 3 – Ore: 10:00

Egor Agafonov vs Diego Augusto Barreto sanchez

Eliakim Coulibaly vs Marat Sharipov

Arthur Fery vs Mario Mansilla diez

Court 4 – Ore: 10:00

Dev Javia vs Antoine Ghibaudo

Romain Faucon vs Hanwen Li

Alexander Hoogmartens vs Sean Cuenin

Hanwen Li / Dev Javia vs Peter Fajta / Egor Agafonov

Shunsuke Mitsui / Alexander Hoogmartens vs Natan Rodrigues / Bruno Oliveira

Court 5 – Ore: 10:00

Sebastian Gima vs Gustavo Heide

Matilda Mutavdzic vs Ana Candiotto

Lucie Nguyen tan vs Linda Noskova

Madison Sieg / Elizabeth Coleman vs Matilda Mutavdzic / Ziva Falkner

Max Westphal / Axel Garcian vs Pedro Boscardin dias / Dali Blanch

Court 9 – Ore: 10:00

Martin Breysach vs Maxwell Mckennon

Dali Blanch vs Lilian Marmousez

Luciano Darderi vs Arthur Fils

Mehdi Sadaoui / Martin Breysach vs Juan Bautista Torres / Pablo Llamas ruiz

Arthur Fils / Sean Cuenin vs Guy Den ouden / Raphael Collignon

Court 10 – Ore: 10:00

Alexandra Vecic vs Ane Mintegi del olmo

Polina Kudermetova vs Ziva Falkner

Diana Shnaider vs

Linda Fruhvirtova / Romana Cisovska vs Matilde Paoletti / Jada Bui

Tina Nadine Smith / Polina Iatcenko vs Celia Belle Mohr / Julie Belgraver

Court 11 – Ore: 10:00

Brenda Fruhvirtova vs Daria Lopatetska

Oceane Babel vs Kamilla Bartone

Terence Atmane vs Guy Den ouden

Sebastianna Scilipoti / Sofia Costoulas vs Darja Vidmanova / Barbora Palicova

Khololwam Montsi / Eliakim Coulibaly vs Leonardo Malgaroli / Terence Atmane

Court 12 – Ore: 10:00

Selena Janicijevic vs Oksana Selekhmeteva

Elina Avanesyan vs Anaelle Leclercq

Mara Guth vs Alexandra Eala

Selena Janicijevic / Aubane Droguet vs Shanice Roignot / Brenda Fruhvirtova

Lisa Pigato / Eleonora Alvisi vs Elvina Kalieva / Alexandra Eala

Court 13 – Ore: 10:00

Daria Frayman vs Aubane Droguet

Amarissa Kiara Toth vs Julie Belgraver

Pedro Boscardin dias vs Arthur Cazaux

Ane Mintegi del olmo / Victoria Jimenez kasintseva vs Amarissa Kiara Toth / Pia Lovric

Harold Mayot / Arthur Cazaux vs Felix Gill / Arthur Fery

Court 15 – Ore: 10:00

Weronika Baszak vs Darja Vidmanova

Romana Cisovska vs Barbora Palicova

Martin Krumich vs Dominic Stephan Stricker