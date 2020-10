Roland Garros: Alexander Zverev non in buone condizioni di salute “Ieri ho avuto la febbre a 38. Avrei dovuto dare forfait”

Alexander Zverev, numero sette del mondo, è stato sconfitto dal nostro Jannik Sinner negli ottavi di finale del Roland Garros.

“Ero semplicemente malato dopo la partita notturna con Cecchinato. Cosa posso dire? Ho avuto problemi di salute. Respiro a fatica, come si sente dalla mia voce. Ieri sera ho avuto la febbre a 38. Diciamo solo che non sono nelle mie condizioni fisiche migliori”, ha confessato in conferenza stampa.

“Ovviamente Sinner gioca molto bene, ma oggi non ho fatto niente. Ho solo messo la palla in campo e gli ho lasciato fare tutto. Penso che sia relativamente facile colpire la palla così forte quando glielo lasciavo fare per tutto il tempo. Ha naturalmente giocato molto bene, è uno che sa giocare a tennis, un gioco molto aggressivo. Questo lo sapevo. Ad essere onesti, oggi mi sono riscaldato e non avrei dovuto scendere in campo. Pensavo di poter vincere in tre set, ma sapevo fin dall’inizio che non sarebbe stato facile”, ha concluso.

Vedremo se il tedesco verrà sottoposto al tampone nelle prossime ore.