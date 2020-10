Novak Djokovic per l’abolizione dei giudice di linea

Novak Djokovic, numero uno nella classifica ATP e ancora alla ricerca del suo secondo titolo al Roland Garros, ha dichiarato che i giudici di linea dovrebbero essere aboliti.

Il tennista serbo ha dato questo suggerimento dopo la qualificazione agli ottavi di finale a Parigi. “Con tutto il rispetto per la tradizione e la cultura che abbiamo in questo sport, quando si tratta di persone presenti in campo durante un incontro, compresi i giudici di linea, non vedo il motivo di averli in ogni torneo del mondo, con i progressi della tecnologia”, ha ammesso in conferenza stampa.

“Non c’è motivo che i giudici di linea rimangano in campo. Questa è la mia opinione. Naturalmente capisco che la tecnologia è costosa, ma sento che ci stiamo tutti muovendo in quella direzione e prima o poi non ci sarà più motivo di tenere i giudici di linea. Cosi’ forse farei meno incidenti dopo quello che ho fatto a New York”,, ha scherzato Djokovic.