Nuovo piano dell’ ATP. Masters 1000 di due settimane e 6 ATP 250 in alcune settimane?

Negli ultimi giorni di Settembre è stato rilasciato un documento da parte della dirigenza dell’ATP che ha in Gaudenzi il suo CEO, riguardo lo sviluppo futuro dell’associazione mista di giocatori e tornei.

Dopo aver rimarcato, forse anche eccessivamente, la necessità di unità interna, probabilmente anche a causa della nuova e concorrente associazione dei giocatori PTPA co-fondata da Djokovic e Pospisil, viene delineato un piano per il 2022 con alcune novità eclatanti.

Fra tutte spicca senz’altro l’idea di estendere la durata dei Master1000 a 2 settimane includendo nella seconda settimana ben 6 ATP250 che agirebbero come dei paracaduti per tutti gli eliminati dalla prima setttimana. Questi tornei sarebbero finanziati in modo consistente dalla stessa ATP.

Esiste già qualcosa di simile con i tornei challenger, ad esempio di Phoenix, ma la novità consisterebbe nell’introduzione degli ATP250 al posto di quelli, una categoria che è sempre stata in difficoltà dalla sua creazione per il budget minimo rispetto agli altri tornei maggiori, anche se il loro numero è aumentato nel tempo fino a costituire circa il 56% di tutti i tornei.

I direttori dei suddetti tornei sono giustamente preoccupati per la mancanza di richiamo a causa dell’assenza dei big, ancora impegnati nei Master1000, che potrebbe causare un generale disinteresse per gli ATP250, compensato finanziariamente come già detto dalla stessa ATP. Invece Pospisil s’è dichiarato a nome della PTPA favorevole alla proposta. Il piano doveva diventare esecutivo già molto prima, ma la pandemia ne ha rallentato il cammino, posticipandolo al 2022.

