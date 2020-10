Roland Garros: I risultati completi del Day 7. Novak Djokovic agli ottavi. Ok Tsitsipas. Rimonta nel primo set per Kvitova

Novak Djokovic (ATP 1) prosegue agevolmente il suo cammino al Roland Garros. Il serbo non ha avuto problemi a superare il colombiano Daniel Elahin Galan (153) in tre set, imponendosi per 6-0 6-3 6-2 . La partita è stata interrotta sul 6-0 2-1 vantaggio Djokovic a causa della chiusura del tetto, con la pioggia che cadeva già abbondante da diversi minuti e le conseguenti critiche del numero uno mondiale. Nel prossimo turno Nole avrà di fronte il russo Karen Khachanov (15).

Tutto facile anche per il greco Stefanos Tsitsipas (6), avanti 6-1 6-2 3-1 su Aljaz Bedene (56) quando lo sloveno si è ritirato. Torneo finito invece per i due top ten Matteo Berrettini (8) e Roberto Bautista Agut (10). L’italiano è stato sorprendentemente sconfitto con un netto 6-2 7-6 (7/5) 6-4 dal tedesco Daniel Altmaier (186), lo spagnolo si è inchinato al connazionale Pablo Carreño Busta (18) per 6-4 6-3 5-7 6-4.

In campo femminile la statunitense Sofia Kenin (WTA 6) ha travolto la rumena Irina Maria Bara (142), a cui ha concesso solo due giochi per un punteggio finale di 6-2 6-0. Ha invece dovuto recuperare dall’1-5 nel primo set la ceca Petra Kvitova (11) prima di riuscire a piegare la canadese Leylah Fernandez (100) per 7-5 6-3.

Roland Garros – 3° Turno

Daniel Altmaiervs Matteo Berrettini

Irina Bara vs Sofia Kenin



Fiona Ferro vs Patricia Maria Tig



Novak Djokovic vs Daniel Elahi Galan



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Roberto Bautista agut vs Pablo Carreno busta



Aljaz Bedene vs Stefanos Tsitsipas



Petra Kvitova vs Leylah Fernandez



Danielle Collins vs Garbiñe Muguruza



Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Kevin Anderson vs Andrey Rublev



Clara Burel vs Shuai Zhang



Roberto Carballes baena vs Grigor Dimitrov



Paula Badosa vs Jelena Ostapenko



Court 14 – Ore: 11:00

Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Jack Sock / Vasek Pospisil



Aryna Sabalenka vs Ons Jabeur



Cristian Garin vs Karen Khachanov



Court 7 – Ore: 11:00

Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian vs Kristina Mladenovic / Timea Babos



Marton Fucsovics vs Thiago Monteiro



Petra Martic vs Laura Siegemund



Court 11 – Ore: 11:00

Franko Skugor / Austin Krajicek vs Feliciano Lopez / Pablo Cuevas



Andreas Mies / Kevin Krawietz vs Antoine Hoang / Benjamin Bonzi



Court 12 – Ore: 11:00

Neal Skupski / Jamie Murray vs Horacio Zeballos / Marcel Granollers



Magda Linette / Kateryna Kozlova vs Catherine Mcnally / Cori Gauff



Aryna Sabalenka / Elise Mertens vs Jessica Pegula / Asia Muhammad



Court 13 – Ore: 11:00

Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh vs Arantxa Rus / Marie Bouzkova



Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Fabrice Martin / Jeremy Chardy



Caroline Dolehide / Jennifer Brady vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova