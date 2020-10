Roland Garros: Parlano Martina Trevisan, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner

Martina Trevisan : “Nel primo set ero un po’ confusa, stasera i campi erano molto pesanti. Quando dovevo spingere un po’ di più con le palle pesanti sono andata in confusione e mi sono fermata con le gambe. Finito il primo set pensato che ero al terzo turno del Rolan Garros e che valeva la pena provarci…. Il messaggio che posso dare dopo quanto mi è successo, è di non mollare mai e di cercare la luce. Perché la luce c’è”.

Lorenzo Sonego : “L’ultimo tie-break è stato fantastico – racconta il piemontese – senza ombra di dubbio il migliore che ho giocato in tutta la mia vita. Ero stanchissimo. Negli ultimi due punti ho cercato di giocare i drop-shot perché non ne avevo più. Ma volevo più di ogni altra cosa vincere questa partita”.

“Non avevo mai giocato contro Coria. La superficie era molto lenta perché aveva piovuto. Ci sono state delle sospensioni per la pioggia. Le palle erano pesanti. Ho avuto la giusta pazienza. Ma volevo vincere in tre set. Ma ovviamente contro di lui non è mai facile. È un ottimo giocatore, soprattutto sulla terra battuta. Sono abbastanza contento della prestazione di oggi.Ho ancora molto da imparare quando si tratta di giocare nei tornei del Grand Slam. Ho giocato un Grand Slam agli US Open, anche agli Australian Open, è il mio terzo torneo Slam. Sono ancora giovane, ho ancora tutto il tempo per migliorare”.