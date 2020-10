Roland Garros, ecco chi sono i giocatori fuori dalla Top-100 ad aver centrato il 3° turno per la prima volta

Quella di quest’anno è un’edizione del Roland Garros completamente diversa rispetto a quelle a cui eravamo abituati: nuova collocazione in calendario a causa dell’emergenza Coronavirus, nuove condizioni di gioco… e tanti risultati sorprendenti fin dal primo turno. Nel tabellone maschile sono approdati al terzo round dello Slam parigino, per la prima volta nella loro carriera, ben sette giocatori attualmente posizionati fuori dalla Top-100 del ranking ATP: lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.101 del mondo, è colui che ha sorpreso maggiormente gli addetti ai lavori vincendo due complicatissimi incontri con Steve Johnson (tre set a zero!) e Denis Shapovalov (al quinto parziale).

Un altro iberico, Pedro Martinez, ha invece avuto bisogno di superare le qualificazioni per accedere al main draw, dove al primo ostacolo ha battuto l’australiano Vukic (anch’egli qualificato) per poi eliminare Mikhail Kukushkin, giustiziere del “nostro” Fabio Fognini. Al terzo turno se la vedrà con Sebastian Korda, giovane statunitense n.213 ATP, che dopo aver battuto Andreas Seppi ha compiuto una vera e propria impresa contro il connazionale John Isner (testa di serie numero 21).

Settimana fin qui impeccabile per lo slovacco Norbert Gombos, giustiziere di Borna Coric in tre set e di Jurij Rodionov in quattro: adesso, però, il livello di difficoltà si alza vertiginosamente visto l’imminente scontro con l’argentino Diego Schwartzman, recente finalista agli Internazionali BNL d’Italia. Il vincitore del torneo di Roma, Novak Djokovic, dovrà vedersela con un altro esordiente al terzo turno, vale a dire il colombiano Daniel Elahi Galan, n.153 ATP: alla sua seconda apparizione in un tabellone principale di uno Slam (a gennaio, agli Australian Open, uscì al primo turno con Tabilo dopo aver superato le qualificazioni), il classe ’96 è entrato nel main draw come lucky loser sconfiggendo Norrie e Sandgren, regalandosi ora il primo match della carriera contro un Top-10.

Gli altri due esordienti, tra coloro che non occupano la Top-100, sono il tedesco Daniel Altmaier, n.186 del mondo, e il francese Hugo Gaston, n.239: il primo, dopo aver superato lo scoglio delle “quali”, ha battuto nettamente Feliciano Lopez al primo turno e Jan-Lennard Struff al secondo, raggiungendo così l’azzurro Matteo Berrettini (settimo favorito del seeding). Il secondo, classe 2000, ha onorato al meglio la wild card concessa dagli organizzatori centrando, al terzo torneo della carriera nel circuito maggiore, un inatteso terzo turno Slam: ad attenderlo, ora, ci sarà Stan Wawrinka.

ROBERTO CARBALLES BAENA (Spagna – 101 ATP)

PEDRO MARTINEZ (Spagna – 105 ATP)

NORBERT GOMBOS (Slovacchia – 106 ATP)

DANIEL ELAHI GALAN (Colombia – 153 ATP)

DANIEL ALTMAIER (Germania – 186 ATP)

SEBASTIAN KORDA (Stati Uniti – 213 ATP)

HUGO GASTON (Francia – 239 ATP)