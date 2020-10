Roland Garros: Il programma di Venerdì 02 Ottobre. In campo ben cinque azzurri

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Casper Ruud vs Dominic Thiem

Simona Halep vs Amanda Anisimova

Caroline Garcia vs Elise Mertens

Stefano Travaglia vs Rafael Nadal

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Elina Svitolina vs Ekaterina Alexandrova

Stan Wawrinka vs Hugo Gaston

Alexander Zverev vs Marco Cecchinato

Katerina Siniakova vs Kiki Bertens

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Eugenie Bouchard vs Iga Swiatek

Lorenzo Sonego vs Taylor Fritz

Norbert Gombos vs Diego Schwartzman

Martina Trevisan vs Maria Sakkari

Court 14 – Ore: 11:00

Cameron Norrie / Marton Fucsovics vs Fabrice Martin / Jeremy Chardy

Anna Karolina Schmiedlova vs Nadia Podoroska

Federico Coria vs Jannik Sinner

Nicolas Mahut vs Pierre-Hugues Herbert

Court 7 – Ore: 11:00

Michael Venus / John Peers vs Tim Puetz / Frederik Nielsen

Pedro Martinez vs Sebastian Korda

Barbora Krejcikova vs Tsvetana Pironkova

Franko Skugor / Austin Krajicek vs Feliciano Lopez / Pablo Cuevas

Court 9 – Ore: 11:00

Hugo Nys / Andres Molteni vs Bruno Soares / Mate Pavic

Jasmine Paolini / Varvara Gracheva vs Patricia Maria Tig / Andreea Mitu

Dennis Novak / Aljaz Bedene vs Filip Polasek / Ivan Dodig

Court 10 – Ore: 11:00

Ajla Tomljanovic / Alison Riske vs Demi Schuurs / Kveta Peschke

Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens vs Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk

Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Iga Swiatek / Nicole Melichar

Court 11 – Ore: 11:00

Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski vs Monica Niculescu / Misaki Doi

Guido Pella / Leonardo Mayer vs Nikola Mektic / Wesley Koolhof

Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova vs Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova

Court 12 – Ore: 11:00

Jil Teichmann / Nina Stojanovic vs Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin

Luisa Stefani / Hayley Carter vs Tamara Zidansek / Miyu Kato

Shuai Zhang / Veronika Kudermetova vs Alison Van uytvanck / Greet Minnen

Desirae Krawczyk vs Alexa Guarachi

Court 13 – Ore: 11:00

Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Matt Reid / Alex De minaur

Robert Farah / Juan Sebastian Cabal vs Jordan Thompson / Robert Lindstedt

Shelby Rogers / Cornelia Lister vs Ena Shibahara / Shuko Aoyama

Horia Tecau / Jean-julien Rojer vs Jonny O’mara / Marcelo Arevalo