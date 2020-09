Wimbledon si giocherà nel 2021, anche senza spettatori

Il torneo di Wimbledon è stato l’unico Grand Slam che non si è svolto nel 2020. A differenza del Roland Garros, l’evento inglese ha scelto di annullare l’evento – piuttosto che posticiparlo – perché era impossibile tenere il torneo in un periodo dell’anno diverso dal solito a causa delle caratteristiche del clima della zona e dell’erba.

Il torneo si è difeso con un’assicurazione contro la pandemia che gli ha permesso di evitare grandi perdite, ma tale assicurazione non è più valida per il 2021.

I top manager dell’All England Club sono aperti alla possibilità di organizzare l’evento a porte chiuse nel 2021, anche se, secondo il quotidiano ‘Times’, ci sono buone possibilità di organizzare l’evento con un numero limitato di spettatori.

Se i numeri della pandemia saranno favorelovi, sarebbe possibile ricevere circa la metà dei soliti 35.000 spettatori giornalieri di Wimbledon, ma è ancora troppo presto per fare previsioni.