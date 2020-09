Roland Garros: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 4. Compleanno felice per Marco Cecchinato che vola al terzo turno. Niente da fare per Lorenzo Giustino

Festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno Marco Cecchinato che vola al terzo turno.

Il palermitano, n.110 ATP, passato attraverso le qualificazioni, ha superato questa sera al secondo ostacolo del Roland Garros l’argentino Juan Ignacio Londero, n.69 del ranking.

L’azzurro, seguito da qualche mese da coach Massimo Sartori, ha avuto un solo passaggio a vuoto a metà della terza frazione quando, avanti per 3 a 1, ha subito quattro giochi di fila (5-3), ha riagguantato il suo avversario (5-5) ma quel set lo ha comunque perso per 7 a 5 cedendo il turno di battuta nel 12 esimo gioco a 30, prima però di dilagare nel quarto parziale vincendo set e match per 6 a 2, piazzando i break al primo e settimo gioco.

Al prossimo turno Cecchinato sfiderà il tedesco Alexander Zverev, numero 7 ATP e sesta testa di serie o il francese Pierre-Hugues Herbert, n.78 del ranking.

Out al secondo turno Lorenzo Gustino. Il 29enne napoletano, n.157 ATP, proveniente dalle qualificazioni è stato battuto 61 75 60, in poco più di due ore, dall’argentino Diego Schwartzman, numero 14 del ranking e 12 del seeding.

Da segnalare che nel secondo set, il più combattuto, il napoletano dopo aver perso la battuta si rimette subito in corsa e strappa per due volte di fila la battuta a Schwartzman (3-2) ma l’argentino risponde infilando tre giochi consecutivi (5-3). Giustino lo riagguanta sul 5 pari ma poi nel dodicesimo game perde di nuovo il servizio. Ed il set (7-5).

Roland Garros – 2° Turno

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

4INC. Cori Gauff vs Martina Trevisan



Court 14 – Ore: 11:00

1INC. Sara Errani vs Kiki Bertens



3INC. Kei Nishikori vs Stefano Travaglia



4INC. Benjamin Bonzi vs Jannik Sinner



Court 10 – Ore: 11:00

3INC. Alexander Bublik vs Lorenzo Sonego



Court 12 – Ore: 11:00

3INC. Juan Ignacio Londero vs Marco Cecchinato



Roland Garros – 1° Turno

Court 2 – Ore: 11:00

2INC. Jonny O'mara / Marcelo Arevalo vs Albert Ramos-vinolas / Gianluca Mager



Court 3 – Ore: 11:00

1INC. Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok vs Jasmine Paolini / Varvara Gracheva