Roger Federer lancia la nuova racchetta e ammette: «Non vedo l’ora di tornare nel circuito»

Lontano dal Roland Garros, Roger Federer, numero quattro del mondo e che tornerà in campo solo nel 2021, ha approfittato di questi giorni per lanciare la sua nuova racchetta: la New Pro Staff RF97 Autograph v13.

A margine della manifestazione, lo svizzero, che sta già lavorando sulla parte fisica, non vede l’ora di tornare in gara. “Non ho ancora colpito la palla con la nuova racchetta, lo farò la prossima settimana. Sto aspettando e non vedo l’ora di tornare nel

circuito “, ha ammesso in un’intervista al podcast di Talk Tennis.

Ricordiamo che Federer non gioca dalle semifinali dell’Australian Open di quest’anno ed è proprio nel Grand Slam australiano del 2021 che il campione elvetico tornerà alle competizioni.