Lorenzo Giustino e una vittoria che vale tutti i premi in denaro guadagnati nel 2019

I tornei del Grand Slam sono estremamente importanti in termini economici per i tennisti, ancor più oggi, a causa dei tempi di pandemia.

Il nostro Lorenzo Giustino è un esempio perfetto per capire questa situazione. L’azzurro, che si è qualificato per il secondo turno del Roland Garros dopo ben 6 ore e 5 minuti di gioco, si è assicurato un premio in denaro di 84.000 euro, che in altre parole significa più dell’intero montepremi guadagnato dal giocatore nel 2019.

Giustino, durante tutta la scorsa stagione, ha incassato 83.071 euro su 65 incontri e in 115h e 43m. Ora, con una sola partita, ha raggiunto una cifra più alta.