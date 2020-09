Roland Garros. Grave errore arbitrale commesso nel match di Kristina Mladenovic (Video)

Kristina Mladenovic continua ad aggiungere delle prestazioni insolite nelle ultime settimane. Dopo aver perso il suo incontro di secondo turno agli US Open dove era avanti per 6-2, 5-0, la francese ha perso questo martedì il primo set della sua sfida inaugurale al Roland Garros contro la tedesca Laura Siegemund 7 -5, dopo essere stata avanti per 5-1 e aver mancato sette set point.

Ma c’è una problemaa: la Mladenovic avrebbe infatti dovuto vincere il set, dato che ha ottenuto un punto sul set point, sul 5-1, dove la Siegemund ha colpito la pallina dopo che la palla ha toccato terra per due volte. L’arbitro greco Eva Asderaki non l’ha visto e la tedesca non l’ha ammesso. Poi Laura ha vinto il set 40 minuti dopo e più avanti anche la partita con il risultato di 75 63.