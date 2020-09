Roland Garros: Nessun problema per Matteo Berrettini che in 1 ora e 48 minuti approda al secondo turno

Nessun problema per Matteo Berrettini che approda al secondo turno del Roland Garros.

Il tennista romano, testa di serie n.7, ha sconfitto questa mattina al primo turno il canadese Vasek Pospisil, che non ha mai vinto una partita a Parigi in carriera, con il risultato di 63 61 63 in 1 ora e 48 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà Lloyd Harris classe 1997 e n.90 ATP.

Primo set: Matteo sul 2 pari metteva a segno il break ai vantaggi con un potente passante di diritto sul break point.

Sul 5 a 3 Berrettini strappava nuovamente il servizio al suo avversario (a 15) e conquistava il primo set con il punteggio di 6-3.

Secondo set: Dominio assoluto di Matteo che brekkava il suo avversario nel secondo e al quarto gioco con l’azzurro che picchiava duro con il dritto e servizio e in un attimo si portava sul 4 a 0.

Sul 5 a 0 Berrettini mancava tre palle set sul servizio dell’avversario, ma nel game successivo teneva a 15 il turno di battuta e portava a casa la frazione per 6 a 1.

Terzo set: Matteo dopo aver mancato tre palle break consecutive nel primo gioco, annullava l’unica palla break dell’incontro nel secondo game (con un servizio vincente).

Dal 3 pari il n.7 del mondo cambiava marcia e metteva a segno i break nel settimo ed al nono game e senza alcun patema vinceva la partita per 6 a 3.