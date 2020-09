Lorenzo Giustino vince 18-16 al 5 ° set al Roland Garros. Ottava partita più lunga di sempre, seconda nello slam transalpino

Lorenzo Giustino, 29 anni che occupa la 157a posizione nella classifica mondiale e che non aveva mai vinto un incontro in un tabellone principale del circuito maggiore, ha vinto questo lunedì il secondo incontro più lungo nella storia del Roland Garros – e ottavo singolo più lungo di sempre – e si è qualificato per il secondo turno dell’edizione 2020 del torneo francese.

In una partita iniziata domenica e terminata a più di 24 ore dall’inizio, l’azzurro ha sconfitto il giovane francese Corentin Moutet, 71 ° posto ATP, per 0-6, 7-6 (7), 7-6 (3) , 2-6 e 18-16, in 6 ore e 5 minuti, dopo aver visto il tennista di casa servire tre volte per la vittoria. Moutet, che non ha ottenuto palle match, ha vinto 25 punti in più (!) Rispetto al suo rivale ma nel tennis non conta nulla questa statistica.