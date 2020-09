Il Roland Garros cambia le regole e Verdasco è furioso: «Indignazione e frustrazione»

Fernando Verdasco, ex top 10 che è stato cancellato automaticamente dal Roland Garros dopo essere risultato positivo al covid-19.

Lo spagnolo dichiara di essere stato un falso positivo (è risultato negativo il giorno successivo già a Madrid). Il 36enne tennista spagnolo si è rammaricato di non aver avuto la possibilità di fare un secondo test, ma in un comunicato ha rivelato che la politica del torneo è cambiata.

“Con mia grande indignazione e frustrazione, siamo stati informati che ora il Roland Garros sta ripetendo i test a coloro che risultano positivi. Le regole sono cambiate ma non si può fare nulla per la mia situazione. Non c’è soluzione per me. Sono molto triste ”, ha confessato in un comunicato diffuso sui social.