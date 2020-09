Simona Halep: è molto difficile giocare bene con questo freddo

La prima teste di serie della parte femminile dello Slam parigino Simona Halep, a causa del ritiro di Barty, ha parlato ieri, nel corso di un’intervista, a tutto braccio del nuovo “atipico” slam, delle condizioni meteo e delle sue prospettive di arrivare in fondo al torneo:

“Sono onorata che molte persone mi considerino la favorita a vincere il titolo, ma non mi sento così. Stanno tutti lavorando molto duramente e so che ogni partita sarà una dura battaglia. Questa edizione è molto diversa. Per cominciare, il fatto che gioco da sola sulla terra battuta da mesi, è divertente. Sento che è lì che mi esibisco meglio come giocatrice, ma questo non mi mette più pressione”.

“Spero solo che il tempo migliori nei prossimi giorni, è molto difficile per me affrontare questo freddo, che fa sì che il campo e la palla siano più pesanti. Non ho avuto buone sensazioni in allenamento, siamo 15 gradi in meno rispetto a Roma, è una brusca differenza di temperatura. Mi sono sempre piaciuti questi campi perché la palla rimbalzava alta. È bello avere l’opportunità di giocare, ma in questo periodo dell’anno è tutto più complicato. Devo rimanere ottimista “. Halep debutterà contro Sorribes Tormo, in forma da quando ha preso come allenatrice Soler-Espinosa, e nel caso di vittoria dello Slam la romena potrebbe diventare la n.1 della WTA, superando Barty.