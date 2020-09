Challenger Biella e Split: Il tabellone di Quali con order of play. Sei azzurri a Biella

Challenger Biella – Tabellone di Quali

(1) Watanuki, Yosuke vs Ritschard, Alexander

Pellegrino, Andrea vs (6) Gabashvili, Teymuraz

(2) Muller, Alexandre vs (WC) Buscaglione, Pietro

Bonadio, Riccardo vs (8) Galovic, Viktor

(3) Trungelliti, Marco vs Tseng, Chun-hsin

(WC) Ornago, Fabrizio vs (5) Baldi, Filippo

(4) Masur, Daniel vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Carpano, Cesare vs (7) Fratangelo, Bjorn

Challenger Split – Tabellone di Quali

(1) Bourgue, Mathias vs Matos, Rafael

Celikbilek, Altug vs (6) Mukund, Sasikumar

(2) Krstin, Pedja vs Orlov, Vladyslav

Chappell, Nick vs (8) Sakamoto, Pedro

(3) Jaziri, Malek vs (WC) Devald, Borna

Luz, Orlando vs (7) Kuzmanov, Dimitar

(4) Clezar, Guilherme vs (WC) Kekez, Duje

(WC) Poljicak, Mili vs (5) Barrios Vera, Marcelo Tomas

