Addio a Gerry Weber, “papà” del torneo di Halle (di Marco Mazzoni)

Gerhard Weber, fondatore del brand della moda tedesco Gerry Weber, è morto all’età di 79 anni. Questo nome forse non dirà moltissimo all’appassionato di tennis, ma in realtà l’imprenditore tedesco è stato un investitore molto importante nel nostro sport, lasciando un segno indelebile in Germania e non solo.

Da sempre appassionato di tennis, Gerhard Weber aveva un istinto inconfondibile per sia negli affari che nella visione di un potenziale, economico e sportivo. Uno dei suoi più grandi successi fu la sponsorizzazione dell’allora diciassettenne Steffi Graf nel 1986 come ambasciatore del suo marchio “Gerry Weber”. Ma ancor più importante fu la creazione nel 1993, letteralmente da nulla, del Gerry Weber Open (dal 2019 Noventi Open) ad Halle, per quello che divenne all’epoca un vero e proprio caso.

Infatti Weber decise di puntare sull’erba in un periodo storico in cui la più tradizionale delle superfici tennistiche era a dir poco in crisi. Nonostante gli fosse stato consigliato più volte di scegliere un tappeto indoor per il suo evento, lui pensò che il tennis sui prati fosse “unico”, come il suo stile, e che il tempo gli avrebbe dato ragione. Anche stavolta la sua visione fu vincente: Halle è nato come un piccolo evento – poi passato ATP 500 – capace di costruirsi anno dopo anno una solida reputazione, tanto da risultare decisivo nel far tornare la “voglia di erba” in periodo storico in cui il tennis si era fin troppo “appiattito” sui campi in duro. Decisiva alla crescita del torneo la collocazione in calendario: due settimane prima di Wimbledon, slot ideale alla preparazione dei Championships per molti campioni. A trainarne l’ascesa dal 2000, anche la presenza “sicura” (via contratto) di Roger Federer, 10 volte campione sui prati tedeschi. Ricordiamo una splendida finale 2015 contro il nostro Andreas Seppi, terminata 7-6 6-4 a favore di Roger. Campioni ad Halle anche Haas, Berdych, Hewitt, Kafelnikov, Johansson. Il torneo negli anni è diventato il vero happening all’inizio dell’estate. Nella decina del torneo, vengono organizzati moltissimi eventi collaterali, che animano tutta l’area della città e richiamano non solo i veri appassionati del gioco ma anche famiglie e giovani. I servizi per gli spettatori sono ottimi: grandi aree verdi e ristorazione, parcheggi, ecc.

Per il torneo ATP Gerhard Weber, in qualità di ideatore e fondatore, costruì nel 1992 il “Gerry Weber Stadion” (ora OWL ARENA), spettacolare impianto capace di ospitare 11.000 spettatori con una visuale eccellente per il gioco. E’ dotato di tetto retrattile, indispensabile visto il tempo capriccioso anche in estate nel nord della Germania, che in soli 88 secondi copre interamente l’arena. All’epoca fu considerato un modello a livello internazionale.

Nelle immediate vicinanze dello stadio, che ha ospitato anche eventi e concerti di star mondiali come Whitney Houston, Elton John o Luciano Pavarotti, il gruppo imprenditoriale gestisce un complesso di strutture che va dal Court Hotel ad un asilo nido aziendale per favorire le famiglie alle dipendenze delle sue aziende, primo nel suo genere, con alcune aree dell’impianto sportivo che fungono anche come ludoteca.

Weber è stato soprattutto un grande imprenditore nel settore moda. Il 1 ° marzo 1973, Gerhard Weber ha fondato l’azienda nella sua città natale Halle / Westfalia con il suo amico e il suo defunto socio in affari Udo Hardieck (2018) con il nome di Hatex KG. Inizialmente producendo e distribuendo pantaloni da donna, l’azienda ha rapidamente avuto successo ed è diventata nel 1989 “Gerry Weber International AG”; il marchio più giovane Taifun è stato introdotto accanto al marchio affermato “Gerry Weber”, seguito dal marchio plus-size “Samoon” nel 1994. Inoltre il gruppo è cresciuto negli anni con altre acquisizioni e con la costruzione di uno dei centri logistici più moderni d’Europa è entrato in funzione ad Halle / Westfalia.

Gerhard Weber è morto all’età di 79 anni nella notte tra il 23 e il 24 settembre. “A nome di tutti i nostri dipendenti, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Gerhard Weber”, afferma Alexander Gedat, CEO di Gerry Weber International AG. “Con enorme gratitudine e rispetto commemoriamo un imprenditore molto stimato e piangiamo un personaggio impressionante”.

Colleghi e compagni descrivono Gerhard Weber come una geniale personalità imprenditoriale, con grande passione per il prodotto, che instancabilmente ha plasmato ogni collezione. Nel novembre 2014 Gerhard Weber lasciò il consiglio di amministrazione e diventando membro del consiglio di sorveglianza della sua impresa. Nel 2011 è stato premiato dal principale outlet del settore della moda “TextilWirtschaft” per il lavoro di una vita. Di sicuro sarà ricordato anche come uno degli imprenditori più visionari e di successo nel mondo del tennis.

Marco Mazzoni