Wilander: “Nadal sarà meno favorito del solito a Roland Garros, colpa delle condizioni”

L’ex campione svedese Mats Wilander ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano iberico AS, in cui ha parlato dell’edizione 2020 di Roland Garros. Secondo il tre volte campione a Parigi, Rafa Nadal resta il favorito per il successo ma… un po’ meno del passato. Il motivo? Le condizioni assai diverse in cui si disputerà lo Slam parigino.

“Credo che assisteremo ad un torneo completamente diverso da un Roland Garros “normale”. Probabilmente sarà l’edizione in cui Nadal è meno favorito del solito” – dichiara Mats. “Resta il favorito, con Djokovic e Thiem appena dietro, ma credo che Nadal vivrà un torneo molto diverso. Ha giocato molto poco (solo Roma, ndr) e la temperatura sarà assai più fresca del solito. Non c’entra niente il Covid, e anche la mancanza di pubblico alla fine non sarà un fattore così importante. Il punto è il clima e la sua preparazione, diversa rispetto ad un’edizione normale di Parigi tra maggio e giugno. Deve giocare più aggressivo fin dal primo turno, e non vincerà tutte le partire così facilmente, perché ci sono altri tennisti che hanno giocato già più partite sulla terra e quindi più allenati di lui”.

Wilander sottolinea che la combinazione di clima fresco e palle diverse (è cambiato il fornitore della palla ufficiale) potrebbe produrre un bel problema per il tennis dell’iberico, quasi imbattibile in un Roland Garros “normale”: “Con la temperatura più bassa e giocando anche di sera, le palle non saltano così alte come piace a Rafael. Le poche volte che ha sofferto a Parigi, è successo quando ha fatto freddo. L’ambiente di questa edizione non è affatto il migliore per lui. Anche mentalmente, non sarà facile gestire le due settimane di torneo con partite probabilmente più lunghe e dure del solito. Nadal ha la capacità di superare questi ostacoli e vincere ancora, ma non potrà farlo giocando come fa ogni anno sulla terra. Dovrà cercare di produrre un tennis più simile a quello che l’ha portato a vincere più volte a New York, colpire con meno top spin e molto forte. A Parigi è molto difficile fare un colpo vincente a Nadal, rimette tutto ed è velocissimo, ma questa volta le condizioni aiuteranno maggiormente gli altri giocatori, la palla salterà di meno”.

I rivali principali? Thiem e Djokovic potrebbero trovare condizioni migliori per il proprio tennis: “Giocare con basse temperature e magari anche di sera darà ai rivali di Nadal altre opportunità. Un diritto di Nadal salta anche 2 metri, quest’anno sarà difficile che arrivi a 1 metro e mezzo. Questo sarà un vantaggio per il rovescio di Thiem, di Djokovic e di altri tennisti, perché potranno impattare la palla più bassa della spalla, annullando il principale vantaggio del tennis di Nadal sui rivali. Questo aiuterà gli avversari dello spagnolo sia sul piano tecnico che mentale. Quando fa caldo, un rivale di Rafa è costretto a colpire ogni palla sopra la spalla, facendo molta fatica; se questo non accadrà quest’anno, i suoi avversari spingeranno a tutta fin dall’inizio e potranno metterlo maggiormente in difficoltà”.

Ultime considerazioni su Serena Williams: “Il 24esimo Slam a Parigi? Lo vedo quasi impossibile, dovrebbe vincere sette partite in condizioni per lei non facili. In passato Serena finiva per giocare 2-3 partite impegnative, le altre le vinceva così facilmente da non fare fatica. Oggi il livello medio si è alzato molto, tutte servono meglio e si muovono più velocemente. Credo che la miglior opportunità per lei resti Wimbledon”.

Marco Mazzoni