Roland Garros: Tabilo dà forfait. Stefano Napolitano in tabellone nelle qualificazioni

Stefano Napolitano è entrato nel tabellone di qualificazione del Roland Garros.

L’azzurro ha preso il posto del cileno Alejandro Tabilo che ha dato forfait.

Al primo turno sfiderà Carlos Taberner classe 1997 e n.189 ATP.

Lo spot di Napolitano

(13) Leonardo Mayer vs Peter Polansky

Stefano Napolitano vs Carlos Taberner

Yannick Maden vs Illya Marchenko

Tatsuma Ito vs (31) Nikola Milojevic