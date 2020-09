Dzumhur escluso dal Roland Garros dopo che il suo allenatore è risultato positivo al Covid-19: “È uno scandalo!” Popovic spiega il motivo

Damir Dzumhur, il miglior giocatore nella storia della Bosnia, ha annunciato questa domenica di essere uno degli esclusi del Roland Garros dopo che il suo allenatore, Petar Popovic, è risultato positivo al coronavirus. L’allenatore ha reagito alla notizia rimpiangendo il fatto che non gli è stato permesso di fare un secondo test in caso di un falso positivo.

“E’ un grande scandalo. Non farebbero mai una cosa del genere a un giocatore di punta”, ha dichiarato Popovic in una dichiarazione al quotidiano francese ‘L’Equipe’, spiegando la sua situazione ancora meglio: Petar ha preso il virus a luglio, si è ripreso dalla malattia ed è risultato negativo 20 volte nelle ultime settimane prima di questo singolo positivo a Parigi. Popovic pensa di essere un falso positivo e vorrebbe avere l’opportunità di rifare il test ma ciò non è accaduto ed il giocatore è fuori.

Dzumhur ha reagito a Instagram alla situazione, sentendosi impotente.