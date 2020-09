Challenger Forlì: I risultati completi del Turno Decisivo di Qualificazione. Giulio Zeppieri nel main draw

Md

(1/WC) Tiafoe, Frances vs Yang, Tsung-Hua

Gabashvili, Teymuraz vs (WC) Musetti, Lorenzo

Bellucci, Thomaz vs Benchetrit, Elliot

Okala, Jules vs (7) Seppi, Andreas

(4/WC) Caruso, Salvatore vs (Q) Sanchez Izquierdo, Nikolas

Van Rijthoven, Tim vs Vrbensky, Michael

Baldi, Filippo vs Fratangelo, Bjorn

Arnaboldi, Andrea vs (6) Harris, Lloyd

(5) Sugita, Yuichi vs (Q) Monteiro, Thiago

Bonadio, Riccardo vs (Q) Zeppieri, Giulio

Vavassori, Andrea vs Sakamoto, Pedro

Kelly, Dayne vs (3) Kwon, Soonwoo

(8) Coria, Federico vs Tseng, Chun-hsin

Clezar, Guilherme vs Bachinger, Matthias

Pellegrino, Andrea vs Galovic, Viktor

(Q) Harrison, Christian vs (2) Norrie, Cameron

Challenger Forlì CH | Terra | e88.520 – TD Quali

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Alessandro Bega vs [PR] Christian Harrison



CH Forli Alessandro Bega [4] Alessandro Bega [4] 3 2 Christian Harrison Christian Harrison 6 6 Vincitore: C. HARRISON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Bega 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Bega 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Bega 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Bega 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Harrison 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Bega 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 C. Harrison 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Bega 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Bega 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Harrison 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Harrison 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. [3/WC] Giulio Zeppieri vs [6] Aziz Dougaz (non prima ore: 12:00)



CH Forli Giulio Zeppieri [3] Giulio Zeppieri [3] 6 6 Aziz Dougaz [6] Aziz Dougaz [6] 3 2 Vincitore: G. ZEPPIERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Zeppieri 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 A. Dougaz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 4-2 → 5-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Dougaz 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Dougaz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Dougaz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Dougaz 15-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 30-15 4-2 → 5-2 A. Dougaz 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Dougaz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Dougaz 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

CH Forli Alexander Ritschard [2] Alexander Ritschard [2] 1 2 Nikolas Sanchez Izquierdo [5] Nikolas Sanchez Izquierdo [5] 6 6 Vincitore: N. SANCHEZ IZQUIERDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Ritschard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Ritschard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Ritschard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Ritschard 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Ritschard 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Ritschard 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

1. [2] Alexander Ritschardvs [5] Nikolas Sanchez Izquierdo

2. [1/Alt] Thiago Monteiro vs [8] Raul Brancaccio (non prima ore: 12:00)