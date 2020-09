Masters 1000 Roma: Arriva la clamorosa eliminazione di Rafael Nadal

Assolutamente convincente nelle prime due partite del Masters 1000 di Roma, torneo che ha rappresentato il suo ritorno alle competizioni dopo diversi logici mesi di assenza, Rafael Nadal (ATP 2) si è inceppato nei quarti di finale. Di fronte ad un Diego Schwartzman (15) in grande spolvero, il mancino di Manacor ha commesso troppi errori per pensare di poter passare il turno, uscendo sconfitto per la prima volta in carriera con l’avversario odierno per 6-2 7-5.

Nel primo set lo spagnolo ha perso il servizio nel quinto e settimo game, mentre nel secondo non gli è bastato affidarsi alle discese a rete per sistemare una situazione compromessa dalle difficoltà ai turni di battuta. L’argentino affronterà ora Denis Shapovalov (14), che ha sconfitto in poco meno di due ore il bulgaro Grigor Dimitrov (22) con il punteggio di 6-3 3-6 6-2.