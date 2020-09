Kei Nishikori impressionato da Lorenzo Musetti

Kei Nishikori, ex top 4, è stato lontano dal tennis per oltre un anno, prima a causa di un grave infortunio al gomito destro e poi perché ha contratto il coronavirus. Il 30enne giapponese è stato eliminato al secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma, davanti al diciottenne Lorenzo Musetti, e al termine della partita è rimasto impressionato dall’italiano.

“E’ impressionante. E’ molto giovane ma ha già dei colpi molto forti. Sembrava molto a suo agio sulla terra. Sono curioso di sapere come gioca su un campo veloce, ma sono rimasto impressionato”, ha confessato in una dichiarazione dopo la fine dell’incontro, dove ha spiegato che non si sente ancora al cento per cento. “Non sono ancora pronto, ho bisogno di altri incontri per essere al 100%”.

Il gran punto di Musetti