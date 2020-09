Naomi Osaka dà forfait per il Roland Garros: “Questi due tornei sono troppo vicini questa volta”

Naomi Osaka, numero tre al mondo e campionessa degli US Open 2020, ha annunciato ieri sera il suo ritiro dal Roland Garros, il prossimo torneo del Grand Slam, che prenderà il via tra poco più di una settimana a Parigi. La ventiduenne giapponese dice che il tempo per preparare il torneo francese non è sufficiente.

“La mia coscia ha ancora problemi e non ho abbastanza tempo per prepararmi al torneo. Questi due tornei sono troppo vicini questa volta”, ha dichiarato sui social network.