Masters 1000 Roma: Splende la stella di Lorenzo Musetti. Battuto anche Kei Nishikori (Con il video della partita e il gran punto di Musetti)

Lorenzo Musetti approda agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro ha sconfitto questa sera l’ex top ten Kei Nishikori con il risultato di 63 64.

Da segnalare che Nishikori nel secondo set è apparso decisamente stanco colpa sicuramente dei vari problemi fisici avuti in questo 2020.

Agli ottavi di finale Lorenzo Musetti sfiderà [Q] Dominik Koepfer.

Nel primo set Musetti giocava un tennis altamente spettacolare e dopo aver annullato tre palle break nel terzo gioco piazzava il break decisivo proprio nel game successivo (a 15).

L’azzurro era costante alla battuta e senza alcun patema conquistava la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Lorenzo mancava una palla break sul 2 pari ne annullava due sul 2 a 3 in favore di Kei poi l’interruzione per la mancanza di luce nell’impianto del Foro Italico sul 4 pari, 30-15 con il nippinico al servizio.

L’interruzione durava circa 10 minuti e alla ripresa Nishikori commetteva ben 4 gratuiti e cedeva il servizio.

Nel gioco successivo sul 5 a 4 Musetti dallo 0-30 metteva a segno un miniparziale di 4 punti consecutivi e chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP Rome Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 Kei Nishikori Kei Nishikori 3 4 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Nishikori 0-15 df 15-15 30-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Nishikori 15-0 15-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Il gran punto di Musetti