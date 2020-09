Sinner: “Musetti? Bravissimo, come colpi è probabilmente più forte di me”

Sinner in conferenza stampa agli IBI20 ha parlato anche di Lorenzo Musetti, con una dichiarazione sorprendente: “Musetti? Sono molto contento per lui. Ho visto tutta la partita di Lorenzo ieri in camera, ha giocato benissimo. Come colpi è probabilmente più forte di me, ha più colpi. Abbiamo molti altri giovani forti, anche Zeppieri, Nardi, ecc. Ognuno fa la sua strada, è bello che siamo in tanti. L’anno scorso si parlava tanto di me e Berrettini, quest’anno ne stanno arrivando altri. è una cosa molto positiva per il tennis italiano”