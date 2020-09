Masters 1000 Roma: Lorenzo Musetti show! Battuto Stan Wawrinka in due set. Bene Marco Cecchinato (con il video della partita di Musetti)

In serata riflettori tutti puntati su Lorenzo Musetti. Il 18enne di Carrara, n.249 ATP, promosso dalle qualificazioni ha sconfitto a sorpresa lo svizzero Stan Wawrinka, n.17 ATP, che al Foro Italico vanta la finale nel 2008 (stoppato da Djokovic) con il risultato di 60 76 (2).

Al secondo turno sfiderà Kei Nishikori ex top ten.

Da segnalare lo splendido match giocato dal giovane azzurro che dopo aver vinto il primo set per 6 a 0, piazzando una montagna di punti vincenti soprattutto di rovescio, nel secondo parziale si è trovato avanti per 3 a 1 ma ha subito il controbreak dello svizzero che ha impattato sul 3 pari.

Nel settimo gioco l’azzurro reagiva e mancava due palle per un nuovo break e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Musetti si portava in un attimo sul 5 a 1, prima di chiudere set e match per 7 punti a 2.

ATP Rome Stan Wawrinka [10] Stan Wawrinka [10] 0 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-5 → 0-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 L. Musetti 40-30 0-3 → 0-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Marco Cecchinato, all’ottava partecipazione agli Internazionali BNL (3 nelle “quali” ha conquistato il secondo turno del torneo di Roma.

Il 27enne palermitano, n.113 ATP, dopo aver superato le qualificazioni (lasciando tre game allo slovacco Kovalik, n.124 ATP, nel turno decisivo) ha sconfitto Kyle Edmund, n.45 del ranking, con il risultato di 36 76 (7) 62.

Al secondo turno sfiderà Filip Krajinovic.

Da segnalare che Marco nel tiebreak del secondo set è stato a due punti dalla sconfitta quando si è trovato sul 6 pari e poi sul 7 a 7 prima di chiudere alla quinta palla set utile la frazione per 9 punti a 7.

Nel terzo set Cecchinato dominava e si portava in un attimo sul 5 a 1, prima di chiudere la partita per 6 a 2.