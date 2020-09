Paire parla dell’incontro con Sinner: “Non è andata male, ho vinto ben tre game” (con il video della partita con Sinner)

Benoit Paire, numero 24 del ranking mondiale, è stato eliminato questo lunedì al primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma da Jannik Sinner, in un incontro in cui è stato protagonista di diversi atteggiamenti assurdi: discussioni con la squadra arbitrale, poco impegno nei momenti importanti dell’incontro e anche alcune dichiarazioni poco piacevoli prima del match sui social media.

Parlando con “L’Equipe”, Paire ha scherzato su quello che è successo. “È stato un buon allenamento per me. Ho avuto un’ora di autonomia quindi sono molto contento di essere durato 1h04. È un bene per il futuro. Sono contento di quello che ho fatto. Ho perso 6-2, 6-1, ed ho vinto ben tre game. A Cincinnati è finita sul 6-0, 1-0 ritiro, lì non ho vinto nemmeno un gioco. È sicuramente positiva questa partita rispetto al match precedente” – scherza il transalpino.