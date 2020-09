Le lacrime di Alexander Zverev mentre ricorda i genitori rimasti a casa (Video)

Alexander Zverev, 23 anni, ha giocato la sua prima finale del Grand Slam questa domenica ed è stato dalla parte sbagliata del risultato, dopo aver perso contro il suo amico Dominic Thiem in una emozionante finale degli US Open, in cui ha servito per vincere il titolo sul 5 -3 nella quinta partita.

Il tedesco, numero sette del mondo, ha elogiato il suo avversario. “Per te è il primo di tanti tornei del Grand Slam che vincerai. Per me è stato un anno difficile, ma siamo sulla buona strada per alzare questo trofeo nel prossimo futuro ”, ha detto il tedesco, che ha cercato di affrontare la sconfitta nel modo positivo.

Zverev si è commosso fino alle lacrime quando ha ricordato i suoi genitori, che sono rimasti in Europa dopo che suo padre, Alexander Sr., è risultato positivo al coronavirus. “Grazie ai miei genitori, che non sono potuti venire con me. So che sono orgogliosi a casa e mi mancano molto “.