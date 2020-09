Jannik Sinner si allena con Rafael Nadal sui campi del Foro Italico

Rafael Nadal già da qualche giorno testa i campi del Foro Italico su cui domani partiranno gli Internazionali d’Italia e stamattina si è allenato con la stella nascente azzurra Jannick Sinner (che farà il suo esordio domani contro il francese Benoit Paire e chi vince, al secondo turno se la dovrà vedere con il greco Tsitsipas).

Hanno giocato un set sotto lo sguardo attento dei rispettivi allenatori, come è finita non si sa ma pare che Nadal a fine allenamento si sia complimentato con l’altoatesino in più di uno scambio.