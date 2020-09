Vasek Pospisil: «Il tennis è molto più grande di Federer e Nadal»

Vasek Pospisil, uno dei due presidenti della nuova Professional Tennis Players Association (PTPA), insieme a Novak Djokovic, ha rilasciato questo sabato una lunga intervista al sito web ‘Tennis Majors’ dove spiega l’idea alla base della creazione di questo movimento, che ha già il supporto di una vasta base di tennisti professionisti – per il momento solo al maschile.

“La ragione principale della nascita della PTPA è una continua lotta che dura da 30 anni, in cui sentiamo di non avere rappresentanza. Non siamo una voce unificata, non possiamo influenzare alcuna decisione che coinvolga i nostri mezzi di sussistenza e le nostre vite. Il grande problema è la struttura dell’ATP. L’idea è sempre stata quella di cercare di creare un’associazione di giocatori, che è sempre stato il piano. Vogliamo unirci, non combattere”, ha spiegato il canadese.

Pospisil insiste sull’importanza del PTPA e assicura che non ha bisogno del supporto di Federer e Nadal per andare avanti. “È un male per noi non avere il loro sostegno, ma credo che dalle loro dichiarazioni non abbiano capito cosa stiamo facendo. Storicamente, Nadal è stato molto esplicito su questi temi e spero di poter contare almeno su di lui ma Federer e Nadal non sono il tennis. Sono solo due giocatori. Spesso ricevono troppo credito per quanto sono grandi nello sport.Ma non possiamo unificare il tennis se 500 persone sono a favore e loro due sono contrarie? Sicuro che possiamo. Il tennis è molto più grande di Federer e Nadal ”.