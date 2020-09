Challenger Iasi: Il Tabellone di Quali. Presente Lorenzo Bocchi

Challenger Iasi – Tabellone Quali

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Dragos Nicolae Madaras vs [5] Juan Manuel Cerundolo

2. [1] Manuel Guinard vs Lorenzo Bocchi (non prima ore: 11:00)

3. [3] Kacper Zuk vs Rafael Matos

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Tomas Martin Etcheverry vs Mathieu Perchicot

2. [WC] Matei Adrian Georgescu vs [6] Felipe Meligeni Rodrigues Alves (non prima ore: 11:00)

3. Alexandru Jecan vs [7] Maxime Hamou

COURT 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Johannes Haerteis vs Alexandar Lazarov

2. [WC] Radu Mihai Papoe vs [8] Matteo Martineau