Rimborso Biglietti: Il nuovo comunicato della federazione. Si cerca la copertura finanziaria per il rimborso. Al momento manca

Gli Internazionali BNL d’Italia 2020 in programma dal 12 al 21 settembre al Foro Italico di Roma si svolgeranno senza la presenza di pubblico in seguito allo speci­fico veto del Comitato Tecnico Scientifico, recepito in toto dalla Regione Lazio.

Per quanto riguarda i biglietti e gli abbonamenti già venduti gli acquirenti saranno rimborsati con un “super-voucher” che avrà un valore maggiorato del 25%. Potrà essere utilizzato, anziché in un anno, nei prossimi due anni e sarà valido sia per gli Internazionali BNL d’Italia che per le Next Gen ATP Finals di Milano e per le ATP Finals di Torino.

Poiché la decisione di far giocare il torneo a porte chiuse è stata comunicata solo 48 ore fa, l’organizzazione sta cercando la copertura finanziaria per rimborsare tutti coloro che non intenderanno usufruire di questo “super-voucher”.

Le modalità con le quali richiedere il “super-voucher” o il rimborso saranno pubblicate nei prossimi giorni.