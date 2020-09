Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 9 (LIVE). Alexander Zverev batte Borna Coric ed è in semifinale. Anche Jennifer Brady conquista le semifinali (Video)

Per la seconda volta in carriera e la seconda nel 2020 Alexander Zverev (ATP 7) è approdato in una semifinale dello Slam. Agli US Open, dove non era mai andato oltre gli ottavi, il tedesco ha dovuto lottare ben oltre le 3 ore di gioco per avere ragione di Borna Coric (32), sconfitto con il risultato di 1-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/1) 6-3. Favorito della parte alta dopo l’uscita di scena di Novak Djokovic (1), Sascha è stato bravo ad alzare il suo livello dopo essere finito sotto 4-2 anche nel secondo set.

In campo femminile la prima semifinalista è Jennifer Brady (WTA 41). La statunitense si è imposta con un chiaro 6-3 6-2 sulla kazaka Yulia Putintseva (35).

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 – Quarti di Finale

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

J. Brady vs Y. Putintseva



Slam Us Open J. Brady [28] J. Brady [28] 6 6 Y. Putintseva [23] Y. Putintseva [23] 3 2 Vincitore: J. Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Brady 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Brady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Brady 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 J. Brady 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Coric vs A. Zverev



Slam Us Open B. Coric [27] B. Coric [27] 6 6 6 3 A. Zverev [5] A. Zverev [5] 1 7 7 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* ace 1*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 4-2 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Coric 15-0 30-0 30-15 5-1 → 6-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 30-40 4-1 → 5-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Osaka vs S. Rogers



Slam Us Open N. Osaka [4] • N. Osaka [4] 0 5 S. Rogers S. Rogers 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Osaka 5-3 S. Rogers 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 4-2 → 4-3 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Osaka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

P. Carreno Busta vs D. Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

A. Blinkova / V. Kudermetova vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Slam Us Open A. Blinkova / V. Kudermetova A. Blinkova / V. Kudermetova 7 3 5 L. Siegemund / V. Zvonareva L. Siegemund / V. Zvonareva 5 6 7 Vincitore: L. Siegemund V. Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 40-30 A-40 2-2 → 2-3 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 3-6 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Blinkova / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Blinkova / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Ram / J. Salisbury vs W. Koolhof / N. Mektic



Slam Us Open R. Ram / J. Salisbury [3] R. Ram / J. Salisbury [3] 6 4 W. Koolhof / N. Mektic [8] W. Koolhof / N. Mektic [8] 7 6 Vincitore: W. Koolhof N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Ram / J. Salisbury 1-1 → 2-1 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

