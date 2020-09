WTA Istanbul: I risultati completi del Day 1. Jasmine Paolini al secondo turno. Fuori Elisabetta Cocciaretto nel turno decisivo delle qualificazioni

MD

(1) Kuznetsova, Svetlana vs Bye

Tomova, Viktoriya vs (Q) Bouchard, Eugenie

Bondarenko, Kateryna vs Kovinic, Danka

Kuzmova, Viktoria vs (6) Van Uytvanck, Alison

(3) Hercog, Polona vs (WC) Cengiz, Berfu

Paolini, Jasmine vs Voegele, Stefanie

Zavatska, Katarina vs Badosa, Paula

Sorribes Tormo, Sara vs (5) Watson, Heather

(7) Diyas, Zarina vs Sasnovich, Aliaksandra

Schmiedlova, Anna Karolina vs Juvan, Kaja

Minnen, Greet vs (Q) Martincova, Tereza

(WC) Buyukakcay, Cagla vs (4) Garcia, Caroline

(8) Doi, Misaki vs (Q) Perez, Ellen

(Q) Danilovic, Olga vs Tig, Patricia Maria

(WC) Ozgen, Pemra vs Gasparyan, Margarita

Bye vs (2) Peterson, Rebecca

WTA Istanbul C | Terra | $125.000 – TDQ e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Eugenie Bouchard vs [8] Leonie Kung Q



WTA Istanbul Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 6 6 Leonie Kung [8] Leonie Kung [8] 4 4 Vincitore: E. BOUCHARD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Kung 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 L. Kung 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 L. Kung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 L. Kung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 L. Kung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Kung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 L. Kung 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Bouchard 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Kung 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Kung 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Kung 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Sara Sorribes Tormo vs [5] Heather Watson (non prima ore: 12:00)



WTA Istanbul Sara Sorribes Tormo • Sara Sorribes Tormo 0 3 Heather Watson [5] Heather Watson [5] 0 2 Vincitore: S. SORRIBES TORMO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Sorribes Tormo 3-2 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Katarina Zavatska vs Paula Badosa



WTA Istanbul Katarina Zavatska Katarina Zavatska 1 2 Paula Badosa Paula Badosa 6 6 Vincitore: P. BADOSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Zavatska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 P. Badosa 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 K. Zavatska 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Zavatska 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 P. Badosa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 P. Badosa 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 K. Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 K. Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [3] Polona Hercog vs [WC] Berfu Cengiz (non prima ore: 18:00)



WTA Istanbul Polona Hercog [3] Polona Hercog [3] 0 0 Berfu Cengiz • Berfu Cengiz 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Cengiz 0-0

5. [7] Zarina Diyas vs Aliaksandra Sasnovich



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Ellen Perez vs [7] Harriet Dart Q



WTA Istanbul Ellen Perez Ellen Perez 2 6 6 Harriet Dart [7] Harriet Dart [7] 6 1 3 Vincitore: E. PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 E. Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Dart 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 E. Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Dart 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 H. Dart 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-0 → 5-1 E. Perez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 H. Dart 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Dart 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-5 → 2-6 E. Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Perez 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 H. Dart 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Perez 15-0 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Anna Karolina Schmiedlova vs Kaja Juvan (non prima ore: 12:00)



WTA Istanbul Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 7 1 6 Kaja Juvan Kaja Juvan 5 6 4 Vincitore: A. SCHMIEDLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Karolina Schmiedlova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 1-5 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 K. Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Jasmine Paolini vs Stefanie Voegele



WTA Istanbul Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 4 6 Stefanie Voegele Stefanie Voegele 1 6 3 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 S. Voegele 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Voegele 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Paolini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Voegele 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Voegele 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Voegele 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-4 → 1-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Voegele 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 S. Voegele 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Elixane Lechemia / Ingrid Neel vs Vivian Heisen / Emily Webley-Smith



WTA Istanbul Elixane Lechemia / Ingrid Neel Elixane Lechemia / Ingrid Neel 15 6 5 Vivian Heisen / Emily Webley-Smith • Vivian Heisen / Emily Webley-Smith 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 5-2 E. Lechemia / Neel 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 E. Lechemia / Neel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 E. Lechemia / Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 E. Lechemia / Neel 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 E. Lechemia / Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Lechemia / Neel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-3 → 2-4 E. Lechemia / Neel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Lechemia / Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Lechemia / Neel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [WC] Ayla Aksu / Ipek Oz vs Anna Danilina / Yana Sizikova



WTA Istanbul Ayla Aksu / Ipek Oz Ayla Aksu / Ipek Oz 30 2 Anna Danilina / Yana Sizikova • Anna Danilina / Yana Sizikova 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Danilina / Sizikova 0-15 15-15 15-30 2-3 A. Aksu / Oz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 A. Danilina / Sizikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Aksu / Oz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Danilina / Sizikova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Aksu / Oz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Dejana Radanovic vs Olga Danilovic Q



WTA Istanbul Dejana Radanovic Dejana Radanovic 2 0 Olga Danilovic Olga Danilovic 6 6 Vincitore: O. DANILOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Radanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 O. Danilovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 D. Radanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 O. Danilovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Radanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 O. Danilovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Radanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-5 → 2-6 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 D. Radanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 O. Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 D. Radanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 O. Danilovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 D. Radanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Tereza Martincova vs [6] Elisabetta Cocciaretto Q



WTA Istanbul Tereza Martincova [4] Tereza Martincova [4] 5 7 6 Elisabetta Cocciaretto [6] Elisabetta Cocciaretto [6] 7 5 3 Vincitore: T. MARTINCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Cocciaretto 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 2-2 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 T. Martincova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Martincova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Martincova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Martincova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Martincova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Natela Dzalamidze / Miyu Kato vs Greet Minnen / Alison Van Uytvanck (non prima ore: 13:00)



WTA Istanbul Natela Dzalamidze / Miyu Kato • Natela Dzalamidze / Miyu Kato 0 3 Greet Minnen / Alison Van Uytvanck Greet Minnen / Alison Van Uytvanck 0 4 Vincitori: MINNEN / VAN UYTVANCK per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Dzalamidze / Kato 3-4 G. Minnen / Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Dzalamidze / Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 N. Dzalamidze / Kato 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 N. Dzalamidze / Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. Arina Rodionova / Heather Watson vs [4] Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman