Il sondaggio di Nick Kyrgios per parlare di Novak Djokovic

Nick Kyrgios non poteva perdersi questa occasione ed ha commentato l’episodio accaduto a Novak Djokovic agli Us Open con un sondaggio: “Fate finta che ci fossi io al posto di Djokovic. Per aver accidentalmente colpito con una palla un raccattapalle alla gola, quanti anni di sospensione mi sarei preso?“.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020