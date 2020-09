Us Open: Clamoroso!! Novak Djokovic è stato squalificato dopo aver colpito involontariamente un giudice di linea alla gola (con il Video)

Novak Djokovic è stato squalificato incredibilmente questa domenica durante il suo match di ottavi di finale agli Us Open dopo aver colpito con una pallina un giudce di linea.

Durante il match con Pablo Carreño Busta (27), il serbo è infatti stato espulso dal supervisor per aver colpito una giudice di linea alla gola con una pallina al termine di un proprio turno di battuta. Per lunghi minuti il numero uno al mondo è rimasto a centro campo per tentare inutilmente di attenuare la propria sanzione, sino a dover infine lasciare il campo a testa bassa. Lo spagnolo, che in quel momento conduceva 6-5 con break nel primo set, raggiunge così i quarti di finale.

Pablo Carreno Busta quindi è ai quarti di finale.

Il gesto che ha compromesso gli Us Open per Novak Djokovic

