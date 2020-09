Domani la sfida tra Matteo Berrettini e Andrey Rublev: Le dichiarazioni dei due giocatori (con i video dei due match disputati ieri)

Matteo Berrettini affronterà domani Andrey Rublev, sarà un rematch del 2019.

Dichiara Matteo: “Tutto è molto diverso in questa stagione a causa di questo particolare contesto.

Inoltre, penso che siamo entrambi giocatori diversi rispetto a quella gara. Ci conosciamo abbastanza bene e so che sarà dura perché lui sta giocando ad alto livello e ha tutto nel suo gioco per fare qualcosa di importante”.

Il match di ieri: “Mi sentivo in fiducia e sentivo di essere il miglior giocatore in campo. Però è stato importante annullare le palle break a Ruud perché nel game successivo capita spesso di avere la chance di fare il break, come poi è successo”.

Parla anche Rublev: “Sono stato davvero molto concentrato ed non ho mai dato la possibilità al mio avversario (Salvatore Caruso), di rientrare in gara.

Forse giusto nel secondo set, poi però ho giocato un buon game sul 5-4 e così si è chiusa la gara con il terzo set davvero molto buono.

L’anno scorso avevo maggiore pressione nel match con Berrettini, ora penso che la pressione sia sulle sue spalle visto che qui ha raggiunto le semifinali nella scorsa annata.

Vediamo come andrà, spero in ogni caso che sia una bella partita e che la gente da casa si divertirà a guardarla”.