Adrian Mannarino spiega tutto sul controverso ritardo agli US Open (non per colpa sua)

Adrian Mannarino è stato eliminato questo venerdì nel terzo turno degli US Open ma il suo incontro è stato segnato da quasi tre ore di ritardo a causa del governo di New York che ha impedito al francese di scendere in campo perché era stato in contatto con Benoit Paire, risultato positivo al Covid-19.

Mannarino alla fine è sceso in campo e, dopo la sconfitta con Alexander Zverev, ha spiegato tutto quello che è accaduto: “Ero pronto ad andare in campo alle 14.30. Il tour manager è venuto a trovarmi e mi ha spiegato la situazione che il dipartimento della sanità aveva trovato una situazione anomale. Il governo di New York mi ha permesso di giocare domenica, ma poi hanno detto che sono stato esposto a un caso positivo, quindi dovevo stare in quarantena nella mia stanza e non andare in campo per giocare la mia partita”, ha detto ai giornalisti.

Le spiegazioni poi sono continuate. “Mi hanno detto che avrebbero cercato di contattare qualcuno per vedere se potevano cambiare la decisione. Naturalmente, c’è stato un grande sforzo. Sascha era d’accordo nel giocare, il che è stata una cosa molto positiva. In questo periodo sono successe molte cose. Volevo solo essere pronto. Ho parlato con il mio allenatore e gli ho detto di provare a vedere cosa succedeva, io volevo solo concentrarmi ed essere pronto nel caso in cui fossi andato in campo alle 17h00″ ha detto il tennista fancese.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato. Alle 16.30 ho sentito che potevo andare a giocare. Purtroppo ho perso la partita, ma sono contento di aver giocato”, ha concluso.