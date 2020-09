Matteo Berrettini parla del gran colpo messo a segno contro Humbert: ” non l’ho mai fatto in vita mia, è stato incredibile”. Berrettini-Ruud un anno dopo

Matteo Berrettini in conferenza stampa ha parlato del bellissimo colpo messo a segno contro Humbert:

“Ho visto lo spazio, pensavo davvero che fosse l’unica possibilità di vincere quel punto, in realtà non l’ho mai fatto in vita mia, è stato incredibile. Sono felice, mi stavo divertendo in campo e beh, immagino sia per questo che sono riuscito a farlo”

Sono davvero molto contento per la mia prestazione, sia al servizio che nella risposta.

Penso di essere tornato a giocare molto bene. Oggi mi sentivo molto fiducioso, ma alla fine non si sa mai. Ogni giorno è diverso quindi stavo prestando molta attenzione e cercavo sempre di mettergli pressione. Alla fine tutto ha funzionato molto bene”.

“Ruud a Parigi ricordo che giocò molto bene.

È vero che si trovava sulla terra, ma era anche uno Slam. Lui è giovane come me e sta giocando molto bene. Ha un buon diritto e un buon servizio, credo che contro di lui sarà una grande battaglia”.

Matteo Berrettini vola al terzo turno degli Us Open e conquista la spinta fortissima dei bookmaker. La prestazione contro il francese Humbert, dominato in tre set, fa ben sperare per il match in programma domani con Casper Ruud, con cui il tennista romano ha un conto in sospeso da oltre un anno. L’unico precedente giocato con il norvegese, nei trentaduesimi del Roland Garros, è finito con la sconfitta di Berrettini, un ko su cui Ruud lo ha “stuzzicato” proprio al termine del secondo turno. Naturale per i betting analyst puntare sulla rivincita del numero 8 del mondo: il successo di Berrettini vola a 1,20 nelle quote 888sport.it, contro il 4,70 dello scandinavo.

Anche la scommessa sul set-betting è tutta a favore del romano, il cui 3-0, riporta agipronews, vale 2,17, il punteggio favorito in tabellone. In caso di vittoria, Berrettini potrebbe trovare un altro italiano agli ottavi di finale. Per Salvatore Caruso, però, il cammino verso il derby azzurro parte decisamente in salita: il tennista siciliano (numero 100 nel ranking Atp) incontrerà Andrey Rublev (14/mo) e in questo caso l’impresa è a 9,50 contro l’1,07 del russo. ì

Il gran colpo di Matteo Berrettini