Cancellato il Bonfiglio: il Trofeo tornerà nel 2021, c’è la Lambertenghi

La terra rossa del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa sta facendo come da tradizione da palcoscenico ai migliori Under 12 d’Italia per la Coppa Lambertenghi. Ma per quest’anno, a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, non ospiterà i protagonisti del circuito giovanile internazionale Under 18.

L’edizione 2020 del Trofeo Bonfiglio – Internazionali d’Italia Juniores, originariamente in calendario dal 16 al 24 maggio, è ufficialmente cancellato. Nonostante gli sforzi fatti e i tentativi di ricollocare il torneo in una nuova data, non è stato possibile far conciliare le nuove esigenze di calendario con le più rigorose procedure a tutela della salute di tutti i coinvolti, condizione inderogabile e da sempre al primo posto nella lista delle priorità del Tc Milano Alberto Bonacossa. Rimandato così l’appuntamento con l’edizione numero 61 del Bonfiglio, in via Arimondi sono in corso le fasi clou della 78esima edizione della Coppa Porro Lambertenghi, Campionati italiani individuali Under 12 by Noberasco (maschili e femminili). Sabato 5 settembre a partire dalle ore 10.00 le finali che valgono gli Scudetti di categoria.