Us Open: Kristina Mladenovic avanti per 6-1 5-1 e poi 5-2 e tre match point consecutivi finisce per perdere la partita (Video)

Gli US Open 2020, per il momento, non hanno riservato tante eliminazioni per le teste di serie femminili, ma per Kristina Mladenovic, la trentesima, non è stato così.

Non solo è isolata dai suoi compagni a causa del contatto con Benoit Paire, ma questo mercoledì è stata messa KO al secondo turno di singolare in un modo incredibile.

La francese, ex top 10, era avanti per 6-1 e 5-1 (e 5-2, 0-40 con tre match point a disposizione) contro Varvara Gracheva, ma incredibilmente ha subito la rimonta della tennista rusa ed ha finito per essere eliminata con il punteggio di 1-6, 7-6(2) 6-0 in un modo davvero incredibile.

