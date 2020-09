“L’Equipe” rivela i 10 contatti diretti con Paire: anche Daniil Medvedev

Il quotidiano francese L’Equipe nella sua edizione web ha da poco rivelato i nomi dei 10 tennisti presenti a US Open che avrebbero avuto “contatti ravvicinati” con Benoit Paire, e quindi sottoposti ad un regime speciale di protezione all’interno della “bolla” a Flushing Meadows.

I 10 sarebbero: Mannarino, Gasquet, Barrere, Roger-Vasselin, Mladenovic, Bonaventure, Flipkens, tennisti e tenniste che avrebbero avuto un contatto più stretto e quindi una maggior probabilità di contrarre il virus; Medvedev, Dzumhur e Mahut, con un contatto più limitato. La fonte di questa informazione – che presumibilmente doveva restare riservata, fino ad una diffusione diretta da parte dell’US Open – è il media Cracked Raquet, che dichiara di essere in possesso di un documento della USTA.

Pare che i due gruppi siano stati isolati con differenti misure restittive. I 7 più a rischio sono finiti “nella bolla della bolla”, ossia un regime di protezione ancor più stringente che di fatto li isola quasi totalmente dagli altri atleti in gara: divieto di accesso allo spogliatoio comune, ascensore vietato in hotel, uscita/entrata da accessi particolari, auto privata per andare allo stadio, guardie del corpo a controllare gli spostamenti; il secondo dovrebbere aver mantenuto una certa libertà di movimento in hotel e nell’area di gioco (con obbligo di indossare la mascherina), ma con l’obbligo di effettuare un test Covid-19 giornaliero.

Attendiamo ulteriori sviluppi sulla situazione e, soprattutto, una conferma da parte del torneo.

Marco Mazzoni