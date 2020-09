Us Open: I risultati completi del Day 3. Novak Djokovic perde un set ma rimane imbattuto. Fuori Karolina Pliskova, testa di serie n.1 (Video)

Novak Djokovic (ATP 1) accede ai sedicesimi degli US Open, dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff (29). Il tennista serbo ha avuto la meglio su Kyle Edmund (44) al termine di una sfida che ha visto il britannico fare suo il primo set e mettere in difficoltà Nole per alcuni tratti della gara. Con il passare dei minuti il numero uno al mondo è però salito in cattedra, imponendo il suo ritmo e chiudendo la contesa con il punteggio di 6-7 (5/7) 6-3 6-4 6-2.

Avanzano nel tabellone, entrambi dopo aver concesso un set al loro avversario, anche Alexander Zverev (7) e David Goffin (10). Il tedesco ha avuto la meglio 7-5 6-7 (8/10) 6-3 6-1 sull’americano Brandon Nakashima (223), mentre il belga si è imposto sul sudafricano Lloyd Harris (95) con il punteggio di 7-6 (8/6) 4-6 6-1 6-4.

La ceca Karolina Pliskova (WTA 3) ha subito una vera e propria lezione nel secondo turno degli US Open, facendosi eliminare con il punteggio di 6-1 7-6 (7/2) da Caroline Garcia (50). La testa di serie numero 1 del tabellone (in assenza di Ashleigh Barty e Simona Halep che hanno rinunciato alla tournée statunitense) si è svegliata a metà del secondo set ma non è bastato contro la 26enne francese.

Ha dovuto sudare l’altra ceca Petra Kvitova (12) per far rispettare il pronostico contro l’ucraina Kateryna Kozlova (99), che ha bene resistito nel primo set prima di arrendersi per 7-6 (7/3) 6-2. Clamorosa sconfitta invece per l’altra transalpina Kristina Mladenovic (44), che dopo aver sprecato quattro palle match è crollata contro la russa Varvara Gracheva (102) per 1-6 7-6 (7/2) 6-0. In conferenza stampa la 27enne di origini serbe si è poi lamentata delle condizioni di “semi prigionia” nelle quali ha dovuto vivere nella “bolla” di New York.

L’incredibile sconfitta della Mladenovic – Match Point

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 – 2° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

