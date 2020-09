Raonic preoccupato per la possibile presenza del pubblico nell’impianto di Roland Garros

Milos Raonic teme che la presenza del pubblico al prossimo Roland Garros possa costituire un problema per la salute dei giocatori. La FFT sta discutendo da giorni con le autorità sanitarie francesi per avere il via libera all’apertura dell’impianto per il Roland Garros, al via a fine mese al Bois de Boulogne. Si era inizialmente parlato di un accordo su metà capienza rispetto alle condizioni normali, a tutela della distanza di sicurezza per il problema Covid-19; l’aggravarsi della situazione in Francia ha messo in crisi il sistema, con una decisione che ancora non è stata presa. Tuttavia la FFT spinge con forza per poter ospitare del pubblico, il più possibile, seppur in condizioni di distanziamento e con grande ordine ed organizzazione nell’impianto.

Questo preoccupa i giocatori, e Raonic ieri ha esternato a NY il proprio pensiero al riguardo. “Quel che mi preoccupa in vista del prossimo Roland Garros è la probabile presenza di 20mila spettatori. Questo è quel che ho sentito, e che hanno già venduto i biglietti. Non penso abbiano assegnato i posti, ma dovrebbero esserci ben 20mila fans. A meno che il piano non sposti completamente l’organizzazione del luogo, sarà difficile spostarsi per accedere ai campi di allenamento e entrare in campo per i match senza incrociare decine se non centinaia di persone nell’impianto. Questa è la cosa che personalmente più mi spaventa, specialmente vedendo come sta andando la situazione del virus in questi ultimi giorni in Francia. E’ praticamente impossibile che il virus scompaia in quattro settimane, prima che il French Open inizi, e non so cosa dovremo affrontare”.

Roland Garros ha sempre parlato di condizioni di estrema sicurezza per i giocatori, con corridoi dedicati, ecc, ma chi conosce l’impianto di Parigi ricorderà certamente come i principali vialetti di accesso ai campi (soprattutto il boulevard tra i due stadi principali) sia generalmente affollatissimo in una edizione “normale” del torneo. Vedremo cosa accadrà a livello governativo e quanto pubblico avrà accesso all’impianto parigino all’avvio del torneo.

Marco Mazzoni