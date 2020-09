Us Open: I risultati completi del Day 2. Avanza Andy Murray. Dominc Thiem al secondo turno. Esce la Clijsters che accusava ancora problemi fisici

Kim Clijsters, ex numero uno e tre volte campionessa degli US Open (2005, 2009 e 2010) è stata messa al tappeto questo martedì sera nel primo round del Grand Slam americano, nella quale è tornata otto anni dopo essersi ritirata dal tennis sullo stesso palco.

Madre di tre figli e ancora convalescente da un infortunio all’addome, la 37enne Clijsters ha iniziato molto forte contro la numero uno russa Ekaterina Alexandrova, 29° WTA, ma è finita sconfitta per 3-6, 7-5 6-1, in una partita che si è conclusa con evidenti problemi fisici della belga che non è stata in grado di servire.

Dominic Thiem (ATP 3) ha raggiunto il secondo turno degli US Open senza dover forzare il suo talento. L’austriaco, numero due del tabellone, ha approfittato del ritiro dello spagnolo Jaume Munar (105), che lo aveva comunque portato al tie-break del primo set prima di abbandonare dopo 1h54′ sul punteggio di 7-6 (8/6) 6-3.

Ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie Andy Murray (115), che sotto di due set contro il giapponese Yoshihito Nishioka (49), ha saputo completare la rimonta passando anche da due tie-break per imporsi alla fine per 4-6 4-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) 6-4 in 4h39′. Per lo scozzese si tratta del primo successo in singolare in un torneo del Grande Slam degli ultimi due anni.

Inizio di US Open rassicurante per la statunitense Sofia Kenin (WTA 4). La numero 2 del tabellone e vincitrice dell’unico altro torneo del Grande Slam disputato finora nel 2020, ovvero gli Australian Open, si è imposta con un doppio 6-2 contro la belga Yanina Wickmayer (146). Ha passato il primo turno pure Garbine Muguruza (16), che ha dedicato il successo per 6-4 6-4 sulla giapponese Nao Hibino (78) alla connazionale Carla Suarez Navarro, che ha annunciato proprio oggi di essere ammalata di cancro.

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 – 1° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Murray vs Y. Nishioka



Slam Us Open A. Murray A. Murray 4 4 7 7 6 Y. Nishioka Y. Nishioka 6 6 6 6 4 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Murray 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Murray 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 1-2 → 1-3 A. Murray 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 A. Murray 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Murray 0-30 df 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Ahn vs S. Williams



Slam Us Open K. Ahn K. Ahn 5 3 S. Williams [3] S. Williams [3] 7 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Williams 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-5 → 3-6 K. Ahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 K. Ahn 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 2-3 → 2-4 S. Williams 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 K. Ahn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Ahn 0-15 15-40 5-6 → 5-7 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Ahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Ahn 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 S. Williams 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Ahn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Williams 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

K. Muchova vs V. Williams



Slam Us Open K. Muchova [20] K. Muchova [20] 6 7 V. Williams V. Williams 3 5 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Muchova 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Williams 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 6-3 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 5-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 K. Muchova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

F. Delbonis vs D. Medvedev



Slam Us Open F. Delbonis F. Delbonis 1 2 4 D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 6 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 3-4 → 3-5 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Delbonis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 D. Medvedev 30-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 D. Medvedev 15-0 40-0 0-4 → 0-5 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

N. Hibino vs G. Muguruza



Slam Us Open N. Hibino N. Hibino 4 4 G. Muguruza [10] G. Muguruza [10] 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Hibino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Hibino 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 2-0 → 3-0 G. Muguruza 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

J. Munar vs D. Thiem



Slam Us Open J. Munar • J. Munar 0 6 3 0 D. Thiem [2] D. Thiem [2] 0 7 6 0 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Munar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-5 → 3-6 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 ace 6-6 → 6-7 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Munar 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Munar 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Y. Wickmayer vs S. Kenin



Slam Us Open Y. Wickmayer Y. Wickmayer 2 2 S. Kenin [2] S. Kenin [2] 6 6 Vincitore: S. Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-3 → 1-4 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 Y. Wickmayer 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Y. Wickmayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 2-5 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 1-3 → 1-4 S. Kenin 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 Y. Wickmayer 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Y. Wickmayer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

M. Keys vs T. Babos



Slam Us Open M. Keys [7] M. Keys [7] 6 6 T. Babos T. Babos 1 1 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 M. Keys 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Babos 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Keys 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Babos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Keys 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 T. Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A ace 4-1 → 5-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Keys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

G. Dimitrov vs T. Paul



Slam Us Open G. Dimitrov [14] G. Dimitrov [14] 6 6 6 T. Paul T. Paul 4 3 1 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 40-40 3-1 → 4-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Paul 0-15 0-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Paul 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Paul 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 17:00

V. Tomova vs A. Anisimova



Slam Us Open V. Tomova V. Tomova 5 5 A. Anisimova [22] A. Anisimova [22] 7 7 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 V. Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 V. Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 V. Tomova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 V. Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 5-7 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 V. Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 V. Tomova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 V. Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

F. Auger-Aliassime vs T. Monteiro



Slam Us Open F. Auger-Aliassime [15] F. Auger-Aliassime [15] 6 6 7 7 T. Monteiro T. Monteiro 3 7 6 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* ace 3-5* ace 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-6 → 6-6 T. Monteiro 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* df 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 T. Monteiro 0-30 df 15-40 ace 30-40 df 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

L. Mayer vs M. Raonic



Slam Us Open L. Mayer L. Mayer 3 2 3 M. Raonic [25] M. Raonic [25] 6 6 6 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Mayer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 3-5 → 3-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace df 3-4 → 3-5 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Raonic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Raonic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-5 → 3-6 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Raonic 30-0 0-0 → 0-1

S. Stephens vs M. Buzarnescu



Slam Us Open S. Stephens [26] S. Stephens [26] 6 6 M. Buzarnescu M. Buzarnescu 3 3 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Buzarnescu 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Stephens 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Buzarnescu 30-40 0-1 → 1-1 S. Stephens 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Buzarnescu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 S. Stephens 0-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

M. Berrettini vs G. Soeda



Slam Us Open M. Berrettini [6] M. Berrettini [6] 7 6 6 G. Soeda G. Soeda 6 1 4 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 M. Berrettini 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 df 5*-5 ace 6-5* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Soeda 15-0 30-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 17:00

E. Mertens vs L. Siegemund



Slam Us Open E. Mertens [16] E. Mertens [16] 6 6 L. Siegemund L. Siegemund 2 2 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

H. Watson vs J. Konta



Slam Us Open H. Watson H. Watson 6 1 J. Konta [9] J. Konta [9] 7 6 Vincitore: J. Konta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Watson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-5 → 1-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 H. Watson 15-0 ace 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 H. Watson 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 J. Konta 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-4* ace 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Konta 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Watson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 ace 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 ace 40-40 ace df A-40 ace 40-40 ace df A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 H. Watson 15-0 30-0 30-15 ace 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Watson 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

T. Seyboth Wild vs D. Evans



Slam Us Open T. Seyboth Wild T. Seyboth Wild 2 1 6 D. Evans [23] D. Evans [23] 6 6 7 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 5-6* 6-6 → 6-7 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 D. Evans 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Evans 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Seyboth Wild 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-5 → 2-6 T. Seyboth Wild 15-15 ace 30-15 40-15 1-5 → 2-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Seyboth Wild 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 1-4 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 0-4 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

V. Azarenka vs B. Haas



Slam Us Open V. Azarenka V. Azarenka 6 6 B. Haas B. Haas 1 2 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 B. Haas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 5-1 → 5-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 B. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 V. Azarenka 0-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Haas 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Haas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 B. Haas 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 B. Haas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Haas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

F. Tiafoe vs A. Seppi



Slam Us Open F. Tiafoe F. Tiafoe 4 6 6 7 A. Seppi A. Seppi 6 3 4 5 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Seppi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 30-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Seppi 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

Y. Bonaventure vs S. Zhang



Slam Us Open Y. Bonaventure Y. Bonaventure 4 6 6 S. Zhang [25] S. Zhang [25] 6 3 2 Vincitore: Y. Bonaventure Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Y. Bonaventure 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-1 → 2-1 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Y. Bonaventure 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Zhang 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Bonaventure 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 2-1 → 3-1 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 Y. Bonaventure 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Bonaventure 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Bonaventure 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Y. Bonaventure 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Chardy vs A. Rublev



Slam Us Open J. Chardy J. Chardy 4 4 3 A. Rublev [10] A. Rublev [10] 6 6 6 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Chardy 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Rublev 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 df ace 40-40 ace df 40-A df 40-40 ace df 40-A df 40-40 ace df 40-A df 40-40 ace df 40-A df 40-40 ace df 40-A df 40-40 ace df A-40 ace 1-5 → 2-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 1-4 → 1-5 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 ace 1-2 → 1-3 J. Chardy 15-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Chardy 0-15 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Rublev 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Bautista Agut vs T. Sandgren



Slam Us Open R. Bautista Agut [8] R. Bautista Agut [8] 6 6 7 T. Sandgren T. Sandgren 4 4 6 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 ace 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Sandgren 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Sandgren 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-0 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 A-40 3-2 → 4-2 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Sandgren 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A. de Minaur vs A. Martin



Slam Us Open A. de Minaur [21] A. de Minaur [21] 6 6 7 A. Martin A. Martin 4 3 5 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Martin 15-0 30-0 40-15 5-4 → 5-5 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-3 → 5-4 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 A. Martin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Martin 0-15 15-15 5-3 → 6-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 A. Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 A. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. de Minaur 3-2 → 4-2 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Martin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

K. Clijsters vs E. Alexandrova



Slam Us Open K. Clijsters K. Clijsters 6 5 1 E. Alexandrova [21] E. Alexandrova [21] 3 7 6 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 K. Clijsters 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Clijsters 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df df 1-2 → 1-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 K. Clijsters 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Clijsters 0-15 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Clijsters 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Clijsters 15-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 K. Clijsters 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Clijsters 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-2 → 1-2 K. Clijsters 0-15 0-30 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Clijsters 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 K. Clijsters 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Alexandrova 15-0 4-1 → 4-2 K. Clijsters 15-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 K. Clijsters 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Clijsters 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 17:00

M. McDonald vs C. Ruud



Slam Us Open M. McDonald M. McDonald 6 6 4 3 2 C. Ruud [30] C. Ruud [30] 4 4 6 6 6 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. McDonald 15-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. McDonald 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-A df 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

L. Davis vs A. Cornet



Slam Us Open L. Davis L. Davis 3 6 0 A. Cornet A. Cornet 6 1 6 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Cornet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 L. Davis 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Moutet vs J. Vesely



Slam Us Open C. Moutet C. Moutet 6 6 7 J. Vesely J. Vesely 4 4 5 Vincitore: C. Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A ace 5-5 → 6-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace ace 1-3 → 1-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Vesely 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Vesely 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Vesely 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-2 → 4-2 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Caruso vs J. Duckworth



Slam Us Open S. Caruso S. Caruso 4 7 7 6 J. Duckworth J. Duckworth 6 5 5 2 Vincitore: S. Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Duckworth 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 3-1 J. Duckworth 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Caruso 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 J. Duckworth 15-0 30-0 3-3 → 3-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 1-2 → 2-2 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Caruso 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Caruso 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 df ace 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 2-3 → 3-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Caruso 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Caruso 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 df 4-4 → 4-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Caruso 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Sakkari vs S. Voegele



Slam Us Open M. Sakkari [15] M. Sakkari [15] 6 3 7 S. Voegele S. Voegele 3 6 5 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 6-5 → 7-5 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Sakkari 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Voegele 15-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 df 3-4 → 3-5 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. Sakkari 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Voegele 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 M. Sakkari 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 S. Voegele 0-1 → 1-1 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 17:00

A. Kuznetsov vs S. Querrey



Slam Us Open A. Kuznetsov A. Kuznetsov 6 7 6 S. Querrey S. Querrey 4 6 2 Vincitore: A. Kuznetsov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Kuznetsov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Querrey 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Kuznetsov 15-0 ace 30-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Kuznetsov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Kuznetsov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Querrey 15-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Kuznetsov 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Querrey 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Kuznetsov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Kuznetsov 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kuznetsov 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-4 → 5-4 A. Kuznetsov 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 A. Kuznetsov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Kuznetsov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kuznetsov 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Querrey 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

C. Liu vs S. Sorribes Tormo



Slam Us Open C. Liu C. Liu 2 4 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 6 Vincitore: S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 C. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Liu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 C. Liu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 C. Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 C. Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 C. Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

F. Lopez vs R. Carballes Baena



Slam Us Open F. Lopez F. Lopez 6 6 4 3 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 3 7 6 6 Vincitore: R. Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Lopez 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df df 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 3-2 → 3-3 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Lopez 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 F. Lopez 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Lopez 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 5-6* 6-6 → 6-7 F. Lopez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 F. Lopez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Lopez 0-15 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Lopez 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

I. Karlovic vs R. Gasquet



Slam Us Open I. Karlovic I. Karlovic 6 6 1 R. Gasquet R. Gasquet 7 7 6 Vincitore: R. Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 I. Karlovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 1-4 → 1-5 R. Gasquet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Karlovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 I. Karlovic 15-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Gasquet 15-0 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Karlovic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* df 0-4* ace 0*-5 0*-6 6-6 → 6-7 I. Karlovic 15-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 R. Gasquet 5-5 → 5-6 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

D. Vekic vs Kr. Pliskova



Slam Us Open D. Vekic [18] D. Vekic [18] 3 7 6 Kr. Pliskova Kr. Pliskova 6 6 4 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Kr. Pliskova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 Kr. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 2-2 Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 Kr. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 Kr. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 6-5 → 6-6 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Kr. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 5-5 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 Kr. Pliskova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kr. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kr. Pliskova 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 3-5 → 3-6 D. Vekic 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-4 → 3-5 Kr. Pliskova 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Kr. Pliskova 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 Kr. Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 17:00

S. Cirstea vs C. McHale



Slam Us Open S. Cirstea S. Cirstea 6 7 C. McHale C. McHale 4 5 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. McHale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 C. McHale 15-0 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. McHale 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Cirstea 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 3-2 C. McHale 15-0 15-15 15-40 2-1 → 3-1 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. McHale 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. McHale 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. McHale 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. McHale 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 C. McHale 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Cilic vs D. Kudla



Slam Us Open M. Cilic [31] M. Cilic [31] 6 3 7 7 6 D. Kudla D. Kudla 7 6 5 5 3 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Kudla 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 M. Cilic 15-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Kudla 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 5-5 → 6-5 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Cilic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Kudla 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 D. Kudla 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 D. Kudla 15-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* ace 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-5 → 4-5 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 D. Kudla 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 D. Kudla 0-15 15-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Siniakova vs K. Kanepi



Slam Us Open K. Siniakova K. Siniakova 1 2 K. Kanepi K. Kanepi 6 6 Vincitore: K. Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Kanepi 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Siniakova 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace ace 2-3 → 2-4 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Kanepi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

A. Sabalenka vs O. Dodin



Slam Us Open A. Sabalenka [5] A. Sabalenka [5] 7 6 O. Dodin O. Dodin 6 4 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 O. Dodin 0-15 df 0-30 0-40 ace 4-4 → 5-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Dodin 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 O. Dodin 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 df 6-6 → 7-6 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 6-5 → 6-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 O. Dodin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-3 → 4-3 O. Dodin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 30-30 df 30-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

J. Millman vs N. Basilashvili



Slam Us Open J. Millman J. Millman 6 6 6 N. Basilashvili [22] N. Basilashvili [22] 1 4 4 Vincitore: J. Millman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 5-4 → 6-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Basilashvili 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Basilashvili 15-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-1 → 6-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Basilashvili 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-0 → 4-0 J. Millman 15-0 15-15 30-15 2-0 → 3-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 17:00

J. Sinner vs K. Khachanov



Slam Us Open J. Sinner J. Sinner 6 7 2 0 6 K. Khachanov [11] K. Khachanov [11] 3 6 6 6 7 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 5-4 → 5-5 J. Sinner 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Khachanov 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-5 → 0-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 K. Khachanov 15-0 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 0-3 → 0-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-A A-40 ace ace 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 5*-4 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A ace df 40-40 ace 40-A df df 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

V. Zvonareva vs L. Fernandez



Slam Us Open V. Zvonareva V. Zvonareva 4 5 L. Fernandez L. Fernandez 6 7 Vincitore: L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Fernandez 40-15 5-5 → 5-6 V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Fernandez 15-0 3-3 → 3-4 V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C.O’Connell vs L. Djere



Slam Us Open C.O'Connell C.O'Connell 4 6 7 6 L. Djere L. Djere 6 4 6 4 Vincitore: C.O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 C.O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 C.O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C.O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C.O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 C.O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Djere 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 L. Djere 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C.O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Djere 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C.O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C.O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C.O'Connell 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 L. Djere ace 1-2 → 1-3 C.O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C.O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C.O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 C.O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Djere 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C.O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Djere 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 C.O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C.O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Djere 15-0 15-15 4-5 → 4-6 C.O'Connell 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Djere 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C.O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Djere 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C.O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C.O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C.O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

V. Kuzmova vs C. McNally



Slam Us Open V. Kuzmova V. Kuzmova 4 1 C. McNally C. McNally 6 6 Vincitore: C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Kuzmova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-5 → 1-6 C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 C. McNally 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. McNally 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 4-5 C. McNally 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. McNally 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 V. Kuzmova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. McNally 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 V. Kuzmova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 0-1

S. Vickery vs T. Townsend



Slam Us Open S. Vickery S. Vickery 0 6 6 0 T. Townsend • T. Townsend 0 2 4 0 Vincitore: S. Vickery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Townsend 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Townsend 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 4-2 → 5-2 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 17:00

M. Gasparyan vs M. Puig



Slam Us Open M. Gasparyan M. Gasparyan 6 6 6 M. Puig M. Puig 3 7 0 Vincitore: M. Gasparyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 M. Puig 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 5-0 → 6-0 M. Gasparyan 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace df 4-0 → 5-0 M. Puig 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Gasparyan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 M. Puig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Gasparyan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 6-6 → 6-7 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Gasparyan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Puig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 M. Gasparyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Gasparyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Gasparyan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Puig 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-15 40-15 15-15 15-40 4-3 → 5-3 M. Gasparyan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 4-2 → 4-3 M. Puig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Gasparyan 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 1-2 → 2-2 M. Gasparyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Puig 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 M. Gasparyan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

N. Gombos vs R. Albot



Slam Us Open N. Gombos N. Gombos 6 6 6 R. Albot R. Albot 4 1 4 Vincitore: N. Gombos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 R. Albot 15-0 30-0 5-3 → 5-4 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 R. Albot 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 N. Gombos 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Albot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 R. Albot 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 R. Albot 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Albot 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 N. Gombos 15-0 15-15 2-0 → 3-0 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

A. Kalinskaya vs N. Stojanovic



Slam Us Open A. Kalinskaya A. Kalinskaya 6 6 N. Stojanovic N. Stojanovic 4 3 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Stojanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 3-2 N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Stojanovic 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Stojanovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 N. Stojanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Stojanovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Granollers vs K. Majchrzak



B. Pera vs Z. Diyas



Slam Us Open B. Pera B. Pera 7 6 Z. Diyas Z. Diyas 6 0 Vincitore: B. Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 B. Pera 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Z. Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 5-5 → 6-5 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Pera 15-0 15-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Z. Diyas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Z. Diyas 1-1 B. Pera 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Z. Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 17:00

S. Nagal vs B. Klahn



Slam Us Open S. Nagal S. Nagal 6 6 3 6 B. Klahn B. Klahn 1 3 6 1 Vincitore: S. Nagal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-0 → 4-0 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Klahn 15-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df 40-A ace 3-4 → 3-5 B. Klahn 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 B. Klahn 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 S. Nagal 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 S. Nagal 0-15 2-2 → 3-2 B. Klahn 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Nagal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

T. Daniel vs G. Barrere



Slam Us Open T. Daniel T. Daniel 3 4 6 1 G. Barrere G. Barrere 6 6 3 6 Vincitore: G. Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-5 → 1-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 G. Barrere 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-3 → 1-3 G. Barrere 30-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Barrere 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Daniel 15-0 30-0 30-40 4-4 → 4-5 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Daniel 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Barrere 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-40 2-3 → 3-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 1-1 → 1-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Barrere 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Barrere 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Daniel 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace ace df A-40 ace 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 ace 0-0 → 0-1

O. Jabeur vs K. Kawa



Slam Us Open O. Jabeur [27] O. Jabeur [27] 6 7 K. Kawa K. Kawa 2 6 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 K. Kawa 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 6-6 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 K. Kawa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 O. Jabeur 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Kawa 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-4 → 2-4 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 O. Jabeur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Kawa 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 O. Jabeur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-A 5-1 → 5-2 K. Kawa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Kawa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 3-1 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

I. Swiatek vs V. Kudermetova



Slam Us Open I. Swiatek I. Swiatek 6 6 V. Kudermetova [29] V. Kudermetova [29] 3 3 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Kudermetova 5-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Swiatek 15-0 30-0 5-3 → 6-3 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Kudermetova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

Y. Sugita vs U. Humbert



Slam Us Open Y. Sugita Y. Sugita 3 4 3 U. Humbert U. Humbert 6 6 6 Vincitore: U. Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 U. Humbert 0-15 0-30 df 0-40 2-5 → 3-5 Y. Sugita 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 U. Humbert 15-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 Y. Sugita 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-3 → 1-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 4-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Sugita 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 U. Humbert 1-2 → 1-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 U. Humbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 U. Humbert 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df ace 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 17:00

E. Ruusuvuori vs A. Bedene



Slam Us Open E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 6 3 6 4 6 A. Bedene A. Bedene 3 6 1 6 1 Vincitore: E. Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df df 5-1 → 6-1 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 A. Bedene 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Bedene 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Bedene 0-15 df 15-15 15-30 15-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Bedene 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 A. Bedene 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Bedene 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-1 → 6-1 A. Bedene 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-0 → 5-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 A. Bedene 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 ace 3-0 → 4-0 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Bedene 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Bedene 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Ruusuvuori 0-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

V. Pospisil vs P. Kohlschreiber



Slam Us Open V. Pospisil V. Pospisil 7 7 7 P. Kohlschreiber P. Kohlschreiber 6 5 6 Vincitore: V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-3 → 3-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 2-2 → 2-3 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 7-5 P. Kohlschreiber 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 4-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Kohlschreiber 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Kohlschreiber 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6-4* 6-6 → 7-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 V. Pospisil 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 P. Kohlschreiber 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Kohlschreiber 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 V. Pospisil 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 V. Pospisil 15-0 30-0 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0

J. Teichmann vs A. Bolsova



Slam Us Open J. Teichmann J. Teichmann 6 2 A. Bolsova A. Bolsova 7 6 Vincitore: A. Bolsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-5 → 2-6 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-4 → 2-5 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-3 → 1-4 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Teichmann 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bolsova 15-0 ace 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Bolsova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Teichmann 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Bolsova 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 A. Bolsova ace 0-0 → 1-0

G. Mager vs M. Kecmanovic



Slam Us Open G. Mager G. Mager 4 4 7 6 2 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 6 6 3 6 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 G. Mager 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Kecmanovic 15-15 15-30 1-0 → 2-0 G. Mager 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 G. Mager 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Mager 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 30-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Diatchenko vs O. Govortsova



Court 15 – Ore: 17:00

T. Pironkova vs L. Samsonova



Slam Us Open T. Pironkova T. Pironkova 6 6 L. Samsonova L. Samsonova 2 3 Vincitore: T. Pironkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Pironkova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 L. Samsonova 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 4-3 → 5-3 T. Pironkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Samsonova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 1-0 → 1-1 T. Pironkova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 T. Pironkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Pironkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Pironkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Vikhlyantseva vs K. Scott



Slam Us Open N. Vikhlyantseva N. Vikhlyantseva 6 2 K. Scott K. Scott 7 6 Vincitore: K. Scott Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Scott 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 K. Scott 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Scott 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df df 2-0 → 2-1 K. Scott 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Vikhlyantseva 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Scott 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 5-6 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 K. Scott 15-0 30-0 30-15 30-30 4-4 → 4-5 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Scott 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Scott 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df df 1-2 → 1-3 K. Scott 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Scott 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

G. Pella vs J. Wolf



Slam Us Open G. Pella [29] G. Pella [29] 2 6 3 3 J. Wolf J. Wolf 6 0 6 6 Vincitore: J. Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 J. Wolf 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Pella 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-4 → 2-5 G. Pella 0-15 0-30 2-3 → 2-4 J. Wolf 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Wolf 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Pella 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Pella 30-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 5-0 → 6-0 G. Pella 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 G. Pella 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Wolf 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 2-6 G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Wolf 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A df 0-0 → 0-1

M. Fucsovics vs H. Dellien



Slam Us Open M. Fucsovics M. Fucsovics 6 6 6 H. Dellien H. Dellien 3 3 1 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 H. Dellien 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Dellien 0-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Fucsovics 15-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 H. Dellien 15-0 30-0 ace 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

