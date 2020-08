Us Open: LIVE Day 1 Italiani. Live con il dettaglio. Out Stefano Travaglia e Jasmine Paolini. In campo altri cinque azzurri (LIVE)

Jasmine Paolini fuori alla prima presenza nel main draw dello Slam a stelle e strisce. La 24enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.97 WTA, è stata sconfitta per 63 62, in un’ora e 21 minuti di partita, dalla francese Caroline Garcia, n.50 WTA.

Out anche Stefano Travaglia che si è arreso in quattro set all’australiano Jordan Thompson classe 1994 e n.63 ATP in quattro set.

Decisivo per le sorti della partita il break subito nel quarto set sull’1 pari che ha dato il via libera al giocatore aussie che pochi minuti dopo piazzava il secondo break del set e vinceva poi la partita per 6 a 2.

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 – 1° Turno Maschile

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 – 1° Turno Femminile

